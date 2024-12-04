Захист від шахраїв: як правильно і швидко заблокувати банківську картку

Навіщо блокувати платіжну картку

Така необхідність може з’явитися, якщо:

ви загубили платіжну картку;

знімали готівку і залишили платіжну картку в банкоматі;

платіжна картка була викрадена або втрачена;

випадково повідомили реквізити своєї платіжної картки шахраям;

вам надходять повідомлення або сповіщення з кодами підтвердження операцій, які ви не здійснювали.

У разі виникнення однієї з вищезазначених ситуацій негайно заблокуйте платіжну картку!

Як швидко заблокувати свою платіжну картку

Способи блокування залежать від конкретного банку, тому краще заздалегідь уточнити спосіб блокування платіжної картки під час її замовлення або отримання. Заблокувати платіжну картку можна кількома способами, наприклад:

Спосіб 1. Зателефонувати до контакт-центру банку, де ви обслуговуєтеся.

Цей спосіб підійде вам, якщо платіжну картку потрібно заблокувати терміново. Телефони гарячої лінії ви знайдете на сайті банку або на зворотній стороні платіжної картки. Блокування платіжної картки відбувається через автоматичне меню або консультацію співробітника контакт-центру. Якщо блокування відбувається через працівника контакт-центру банку, надайте відповіді на його питання. Найчастішими питаннями є кодове слово або персональні дані.

Пам’ятайте, працівники банку ніколи не запитують інформацію про PIN-код до вашої платіжної картки, CVV-код чи CVC-код (тризначний номер на звороті платіжної картки).

Спосіб 2. Блокування платіжної картки через онлайн-банкінг.

Цей варіант для оперативного блокування платіжної картки – скористайтеся онлайн-банкінгом. Якщо ви постійно користуєтеся платіжним застосунком вашого банку, вивчіть його функціонал та зверніть увагу на опцію блокування.

Спосіб 3. Звернутися до найближчого відділення банку.

Цей спосіб менш оперативний, тому що потребує часу, аби швидко дістатися до відділення. Щоб заблокувати платіжну картку, вам потрібно буде надати документ, що посвідчує особу. За необхідності у відділенні банку ви також зможете швидко замовити або отримати нову платіжну картку.

Спосіб 4. Заблокувати платіжну картку за допомогою банкомата.

Банкомати деяких банків пропонують таку опцію. Після блокування платіжної картки ви отримаєте чек, де зазначено останні операції.

Захист від шахраїв має бути швидкий і ефективний (фото: Getty Images)

Спосіб 5. Скористатися чат-ботом служби підтримки банку.

Якщо ви користуєтеся чат-ботами банку в найпопулярніших месенджерах, для вашої ідентифікації як клієнта банку ви можете використати фінансовий номер телефону, прив’язаний до вашого поточного рахунку.

Якщо є підозра, що шахрай отримав доступ до онлайн-банкінгу, потрібно звернутися до банку для блокування та/або вилучення облікового запису (аканту).

Після блокування платіжної картки ви можете бути впевнені, що шахраї чи треті особи не отримають доступ до коштів на вашому рахунку. Після цього варто замовити нову платіжну картку, звернувшись до відділення банку, залишивши заявку через онлайн-банкінг чи платіжний застосунок.

Нагадуємо, що під час отримання нової платіжної картки ваш поточний рахунок не зміниться, до нього "прив’яжуть" нову платіжну картку.

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