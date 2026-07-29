Захист від раптового виселення і соціальна оренда: в Україні змінюють правила найму житла

Тіньовий ринок оренди в Україні залишає мільйони людей беззахисними перед раптовим виселенням або підняттям цін. Влада готує нові законодавчі гарантії для наймачів, а також механізми соціальної оренди.

Що зміниться для власників та орендарів житла – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Захист від виселення: закон "Про основні засади житлової політики" забороняє виселяти наймачів без відповідного рішення суду.

Необхідність реформ: юристи пропонують зафіксувати обов’язкові права орендарів, чіткі правила зміни ціни та розірвання угод.

Нові державні програми: "Укрфінжитло" планує запустити соціальну оренду, фінансування забудовників та оренду з правом викупу.

"Житлова парасоля": на базі "Укрфінжитла" можуть створити єдину інституцію для управління всіма житловими фінансовими інструментами.

Як захистити орендарів

Український ринок оренди досі залишається переважно "сірим", тож орендарі нерідко стикаються з раптовим підняттям плати чи виселенням через відсутність офіційного договору.

Проте у січні 2026 року набрав чинності закон "Про основні засади житлової політики", який розширив права та захист орендарів.

Як пояснив керуючий АБ "Лотиш і Партнери" Андрій Лотиш у коментарі РБК-Україна, він закріплює принцип, за яким ніхто не може бути виселений із займаного житла або обмежений у праві користування житлом інакше, ніж за рішенням суду та з підстав і в порядку, встановлених законом.

Утім, зауважує адвокат, в Україні бракує імперативних – обов'язкових за законом – гарантій, які неможливо скасувати умовами договору.

Для наближення ринку оренди до європейських стандартів Лотиш пропонує три ключові зміни до законодавства:

встановити імперативні права наймачів, які не можна скасувати договором;

зафіксувати чіткі правила зміни орендної плати;

врегулювати процедуру розірвання договору.

Соціальні програми від держави

Для покращення ситуації на ринку житла в Україні, держава готує не лише зміни правил оренди, а й додаткові програми.

Голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер розповів у коментарі РБК-Україна про розширення державних інструментів. За його словами, компанія має працювати не лише з іпотекою, а й із соціальною орендою, фінансуванням забудовників та, можливо, орендою з правом викупу.

Крім того, вказує він, в Україні на базі "Укрфінжитла" має з'явитися єдина інституція – своєрідна "житлова парасоля" – яка управлятиме всіма фінансовими інструментами у житловій сфері. Вона, за твердженням Євгена Мецгера, може бути створена за два-три роки.