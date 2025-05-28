Захист для українців у ЄС можуть подовжити до 2027 року: що відомо

За його словами, чинний механізм тимчасового захисту для українців в ЄС буде продовжений до березня 2027 року.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", - сказав Ченцов.

Посол зауважив, що на рішення Єврокомісії "вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується".

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС - це жінки, і біля третини - діти, тобто. вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", - пояснив він.

Він розповів, що паралельно в Євросоюзі триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться. Саме тому наступного тижня відбудеться візит в Брюссель віце-прем’єр-міністра України - міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Він проведе перемовини з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме на тему "пошуку спільного підходу до вказаного питання".

"Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія і держави-члени будуть сприяти поверненню наших громадян, - тих, які готові повернутися, - якщо безпекова ситуація дозволятиме це", - розповів Ченцов.

За результатами консультацій з українською стороною, Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.

Зауважимо, що розгляд продовження захисту для українських біженців вказаний у порядку денному засідання Єврокомісії. Однак там не вказуються терміни, на які буде подовжено.