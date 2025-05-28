Защиту для украинцев в ЕС могут продлить до 2027 года: что известно

По его словам, действующий механизм временной защиты для украинцев в ЕС будет продлен до марта 2027 года.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года", - сказал Ченцов.

Посол отметил, что на решение Еврокомиссии "повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается".

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть. уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", - пояснил он.

Он рассказал, что параллельно в Евросоюзе продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится. Именно поэтому на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышева.

Он проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".

"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, - тех, которые готовы вернуться, - если ситуация с безопасностью будет позволять это", - рассказал Ченцов.

По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

Заметим, что рассмотрение продления защиты для украинских беженцев указано в повестке дня заседания Еврокомиссии. Однако там не указываются сроки, на которые будет продлено.