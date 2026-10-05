Захист без США: в ЄС пропонують створити оборонний союз за участі України

За його словами, агресивна війна Росії проти України та нестабільність у політиці США вимагають від Європи значно більшої самостійності у питаннях безпеки.

Новий блок функціонуватиме за принципом "відокремлюваний, але не відокремлений" від НАТО. Це дозволить функціонувати в межах Альянсу, але мати змогу діяти автономно, якщо з певних причин не буде активована стаття 5 Договору про колективну оборону.

"Ми все ще вважаємо, що НАТО має величезну цінність, і хочемо зробити Альянс сильнішим. Але для цього ми також повинні зробити Європу здатною захищатися автономно", - наголосив ван Лансхот.

Роль України у новій системі безпеки

Євродепутат підкреслив, що майбутній оборонний союз не зможе ефективно працювати без залучення найважливіших партнерів, серед яких Норвегія, Британія та Україна. Він назвав українську армію найсильнішою та найбільш технологічно просунутою на континенті.

За його спостереженнями, за останні роки в Євросоюзі суттєво змінилося сприйняття України. Якщо спочатку країни ЄС прагнули лише допомогти Україні вистояти у війні, то тепер європейці усвідомили, що їм самим потрібна допомога України, аби стати сильнішими.

Зокрема, ініціатива передбачає можливість залучення українських військових на добровільній основі до майбутніх європейських сил швидкого реагування.

Як працюватиме оборонний блок

Головним політичним органом нового союзу стане Європейська рада безпеки. Щоб уникнути систематичного блокування рішень окремими країнами, пропонується ухвалювати їх кваліфікованою більшістю голосів, а не одностайно.

Концепція передбачає будівництво структури навколо шести основних елементів. До неї також увійдуть Європейський військовий штаб, Європейський центр військової розвідки, Європейський підрозділ стратегічного забезпечення, Європейські сили швидкого реагування та механізм європейського стримування через активацію статті 42.7 Договору про ЄС щодо взаємної допомоги.