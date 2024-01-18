Захист культурної спадщини потребує нових законодавчих змін: Шуляк розповіла, хто їх розроблятиме

За її словами, протягом минулих двох років сотні об'єктів культурної спадщини в Харкові, Одесі, Запоріжжі, Херсоні були знищені в результаті російської збройної агресії. Але знищення пам‘яток в Україні - історія не нова, адже їх знесення відбувається вже багато років поспіль - через дії забудовників та сумнівні рішення місцевих рад.

"Тому для нашої країни надважливо на законодавчому рівні запобігти знищення пам'яток культурної спадщини. Тільки в Києві десятки об'єктів стали об'єктом посягань недобросовісних забудовників торік. Зараз під загрозою садиба 1893 року на вул. Михайлівська, 18, 140-річна пам'ятка архітектури - будинок Осипа Родіна, на вул. Гончара, 71, 150-річний об'єкт культурної спадщини, розташований на вул. Волоська, 2/21/19. А Київрада своєю чергою періодично підтримує знесення пам'яток архітектури задля виділення землі під забудову", - повідомила Шуляк.

Хто входитиме в робочу групу і чим вона займатиметься

До міжкомітетської робочої групи увійдуть члени комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету гуманітарної та інформаційної політики﻿.

Крім цього, до її роботи залучать народних депутатів, представників апарату Верховної ради, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства культури та інформаційної політики, Офісу президента, центральних і місцевих органів влади, а також профільні асоціації, науковці і експерти у сфері культурної спадщини.

За словами Шуляк, одне з першочергових завдань групи - проаналізувати чинну законодавчу базу щодо захисту об‘єктів культурної спадщини, адже саме через прогалини в ній щороку протиправно знищуються сотні важливих пам‘яток культури, історії і археології.

Вона також додала, що про необхідність напрацювати законодавчі зміни щодо вирішення проблем та викликів у сфері захисту культурної спадщини неодноразово говорили і в профільних міністерствах, і з громадськістю. При чому в останні роки саме завдяки суспільному розголосу вдалося запобігти знищенню деяких важливих пам‘яток.

Останній випадок - "реставрація" однієї з найстаріших будівель київського Подолу - Келій Братського монастиря, якій минулоріч виповнилося 200 років і яка є пам’яткою історії національного значення. Ще торік активісти забили на сполох, адже роботи, що зараз ведуться на пам'ятці, не є реставраційними.

Яких змін у сфері охорони культурної спадщини очікують

Окрім напрацювань нового законодавства, що забезпечуватиме гідний рівень захисту об‘єктам культурної спадщини, потрібно створити умови для синхронізації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у складі електронного містобудівного кадастру з Державним реєстром нерухомих пам'яток України, робота над створенням якого триває вже близько двох років.

Наприкінці минулого року розробники презентували напрацювання для нього - інформаційно - комунікаційну систему, наповнення якої зараз завершують облдержадміністрації. Вони вносять і самі пам‘ятки, і облікові дані по кожній з них, і перевіряють наявність необхідної документації на них.