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Защита культурного наследия требует новых законодательных изменений: Шуляк рассказала, кто будет их разрабатывать

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Украине планируется существенно усовершенствовать законодательство по защите объектов культурного наследия: в парламенте для этого создается специальная межкомитетская рабочая группа. Ее задача - наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, за прошедшие два года сотни объектов культурного наследия в Харькове, Одессе, Запорожье, Херсоне были уничтожены в результате российской вооруженной агрессии. Но уничтожение памятников в Украине - история не нова, ведь их снос происходит уже много лет подряд - из-за действий застройщиков и сомнительных решений местных советов.

"Поэтому для нашей страны важно на законодательном уровне предотвратить уничтожение памятников культурного наследия. Только в Киеве десятки объектов стали объектом посягательств недобросовестных застройщиков в прошлом году. Сейчас под угрозой усадьба 1893 года на ул. Михайловская, 18, 140-летняя память архитектуры - дом Осипа Родина, на улице Гончара, 71, 150-летний объект культурного наследия, расположенный на улице Волошская, 2/21/19. А Киевсовет в свою очередь периодически поддерживает снос памятников архитектуры для выделения земли под застройку", - сообщила Шуляк.

Кто будет входить в рабочую группу и чем она будет заниматься

В межкомитетскую рабочую группу войдут члены комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета гуманитарной и информационной политики.

Кроме того, к ее работе привлекут народных депутатов, представителей аппарата Верховной рады, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства культуры и информационной политики, Офиса президента, центральных и местных органов власти, а также профильные ассоциации, ученые и эксперты в сфере культурного наследия.

По словам Шуляка, одна из первоочередных задач группы - проанализировать действующую законодательную базу по защите объектов культурного наследия, ведь именно из-за пробелов в ней ежегодно противоправно уничтожаются сотни важных памятников культуры, истории и археологии.

Она также добавила, что о необходимости выработать законодательные изменения по решению проблем и вызовов в сфере защиты культурного наследия неоднократно говорили и в профильных министерствах, и с общественностью. Причем в последние годы именно благодаря общественной огласке удалось предотвратить уничтожение некоторых важных памятников.

Последний случай - "реставрация" одного из старейших зданий киевского Подола - Келий Братского монастыря, которой в прошлом исполнилось 200 лет и является памятником истории национального значения. Еще в прошлом году активисты забили тревогу, ведь работы, которые сейчас ведутся на памятке, не являются реставрационными.

Какие изменения в сфере охраны культурного наследия ожидают

Кроме наработок нового законодательства, обеспечивающего достойный уровень защиты объектам культурного наследия, нужно создать условия для синхронизации Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) в составе электронного градостроительного кадастра с Государственным реестром недвижимых памятников Украины, работа над созданием которого продолжается уже около двух лет.

В конце прошлого года разработчики презентовали наработку для него - информационно - коммуникационную систему, наполнение которой сейчас завершают облгосадминистрации. Они вносят и сами памятки, и учетные данные по каждой из них, и проверяют наличие необходимой документации на них.

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Елена Шуляк