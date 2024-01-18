Защита культурного наследия требует новых законодательных изменений: Шуляк рассказала, кто будет их разрабатывать

В Украине планируется существенно усовершенствовать законодательство по защите объектов культурного наследия: в парламенте для этого создается специальная межкомитетская рабочая группа. Ее задача - наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
По ее словам, за прошедшие два года сотни объектов культурного наследия в Харькове, Одессе, Запорожье, Херсоне были уничтожены в результате российской вооруженной агрессии. Но уничтожение памятников в Украине - история не нова, ведь их снос происходит уже много лет подряд - из-за действий застройщиков и сомнительных решений местных советов.
"Поэтому для нашей страны важно на законодательном уровне предотвратить уничтожение памятников культурного наследия. Только в Киеве десятки объектов стали объектом посягательств недобросовестных застройщиков в прошлом году. Сейчас под угрозой усадьба 1893 года на ул. Михайловская, 18, 140-летняя память архитектуры - дом Осипа Родина, на улице Гончара, 71, 150-летний объект культурного наследия, расположенный на улице Волошская, 2/21/19. А Киевсовет в свою очередь периодически поддерживает снос памятников архитектуры для выделения земли под застройку", - сообщила Шуляк.
В межкомитетскую рабочую группу войдут члены комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета гуманитарной и информационной политики.
Кроме того, к ее работе привлекут народных депутатов, представителей аппарата Верховной рады, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства культуры и информационной политики, Офиса президента, центральных и местных органов власти, а также профильные ассоциации, ученые и эксперты в сфере культурного наследия.
По словам Шуляка, одна из первоочередных задач группы - проанализировать действующую законодательную базу по защите объектов культурного наследия, ведь именно из-за пробелов в ней ежегодно противоправно уничтожаются сотни важных памятников культуры, истории и археологии.
Она также добавила, что о необходимости выработать законодательные изменения по решению проблем и вызовов в сфере защиты культурного наследия неоднократно говорили и в профильных министерствах, и с общественностью. Причем в последние годы именно благодаря общественной огласке удалось предотвратить уничтожение некоторых важных памятников.
Последний случай - "реставрация" одного из старейших зданий киевского Подола - Келий Братского монастыря, которой в прошлом исполнилось 200 лет и является памятником истории национального значения. Еще в прошлом году активисты забили тревогу, ведь работы, которые сейчас ведутся на памятке, не являются реставрационными.
Кроме наработок нового законодательства, обеспечивающего достойный уровень защиты объектам культурного наследия, нужно создать условия для синхронизации Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) в составе электронного градостроительного кадастра с Государственным реестром недвижимых памятников Украины, работа над созданием которого продолжается уже около двух лет.
В конце прошлого года разработчики презентовали наработку для него - информационно - коммуникационную систему, наполнение которой сейчас завершают облгосадминистрации. Они вносят и сами памятки, и учетные данные по каждой из них, и проверяют наличие необходимой документации на них.
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