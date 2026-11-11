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Шкіль закликав уряд залучати до планів стійкості компанії, які здатні забезпечити результат

17:08 11.11.2026 Ср
3 хв
aimg Сергій Новіков
Шкіль закликав уряд залучати до планів стійкості компанії, які здатні забезпечити результат Один з об'єктів, який реалізувала Autostrada (фото: facebook.com/shkil.maksym)
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Кабмін закликали переглянути витрати на будівництво та спрямувати кошти на оплату виконаних робіт із захисту енергетичних об'єктів, а до планів стійкості залучати компанії, здатні забезпечити результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника будівельної компанії Autostrada Максима Шкіля у Facebook.

"Маючи величезний борг перед компанією, уряд продовжує будівництво нової траси Н-31 (Дніпропетровська та Полтавська обл. - Ред.) вартістю 10 млрд грн, поточний ремонт якої був зроблений в 2026 році і на цей ремонт державою було витрачено понад 1 млрд грн. Відповідно будувати нову 4 смугову дорогу, коли є якісна проїздна існуюча, нема жодної потреби! Ці витрати недоречні. Існуюча дорога в ідеальному стані", - написав Шкіль.

За його словами, компанія "не клала бруківку" і "не перекладала фонтани", а виконувала роботи, без яких основні траси були б непроїзними. Він наголосив, що вся ця робота має прямий вплив на економіку країни і на військову логістику.

Також засновник Autostrada нагадав, що компанія будує інженерний захист об’єктів енергетики.

"Щодо обʼєктів захисту енергетики - є приклади понад 20 влучань в одну підстанцію, де Автострада робила захист, після чого трансформатори працюють і сотні тисяч людей мають напругу. Це свідчення професійної і якісної роботи нашої команди", - заявив він, додавши, що саме його компанія першою в Україні серед підрядних організацій повністю завершила передбачений комплекс робіт на 15 об’єктах інженерного захисту.

"Це конкретний результат роботи в умовах війни. Не звіти у Facebook, відео, не заяви й не обіцянки, а завершені об’єкти, які виконують своє призначення", - зауважив Шкіль.

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Він також публічно звернувся до премʼєр-міністра Сергія Корецького та закликав почати економію витрат з траси Н-31 та інших обʼєктів капітального будівництва, оскільки тоді зʼявляться кошти на погашення боргу за відремонтовані дороги.

За словами Шкіля, протягом останніх років під час виконання робіт із захисту об'єктів енергетики загинули п'ятеро працівників Autostrada, ще понад 20 отримали поранення.

Крім того, внаслідок російських атак було знищено або пошкоджено близько 50 одиниць спеціалізованої техніки й обладнання.

Він також звернув увагу на відсутність компенсації цих збитків і заявив, що чинна система компенсації військових ризиків не забезпечує належного відшкодування, поклавши відповідальність за цю ситуацію на уряд.

Зазначимо, що раніше Шкіль заявляв, що борг держави перед його компанією сягає близько 15 млрд грн. І ще у 2024 році Кабмін зупинив фінансування проектів Autostrada з будівництва укриттів для енергетичних об'єктів.

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