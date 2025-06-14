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Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забути

Субота 14 червня 2025 12:30
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Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забути Міфи про VPN, які вводять в оману (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Навколо VPN-сервісів досі існує безліч помилок. Одні вважають, що їхнє використання протизаконне, інші - що це універсальний засіб від вірусів і стеження.

РБК-Україна з посиланням на сайт Android Police розповідає, які міфи про VPN досі вводять користувачів в оману.

Використовувати VPN - незаконно

Вважається, що VPN використовується тільки для обходу блокувань і порушення закону. Але на практиці сервіси заборонені лише в окремих країнах - таких як Північна Корея, Білорусь та Ірак. У більшості держав використання VPN абсолютно легальне.

Деякі країни, як, наприклад, Китай, обмежують доступ до VPN, особливо якщо йдеться про спроби обійти державну цензуру. Щоб перевірити легальність VPN у своєму регіоні, достатньо звернутися до відкритих джерел або офіційних рекомендацій.

Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забутиVPN-сервіси заборонені лише в окремих країнах (фото: Amazon)

VPN працюють тільки на комп'ютерах

Багато хто досі вважає, що VPN - це виключно для ПК. Насправді сервіси працюють на будь-яких пристроях з інтернет-доступом: смартфонах, смарт-ТБ, ігрових консолях. Ба більше, за допомогою спеціалізованого маршрутизатора можна підключити до VPN одразу всю домашню мережу.

Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забутиVPN працюють на різних пристроях (фото: Unsplash)

VPN захищає від вірусів і шкідливих програм

VPN не замінює антивірус. Його головне завдання - шифрування трафіку і маскування IP-адреси. Сканувати і блокувати шкідливе ПЗ VPN не може. Деякі сервіси, наприклад Surfshark, пропонують антивірус у комплекті, але найчастіше про захист потрібно піклуватися окремо.

Політика Zero-logs означає повну відмову від збору даних

Багато VPN заявляють про "нульове логування", однак це не означає абсолютну анонімність. Деякі дані все ж збираються: час підключення, інформація про збої, деталі оплати. Але порівняно з іншими сервісами, політика zero-logs дійсно пропонує вищий ступінь конфіденційності.

VPN забезпечує 100% анонімність

VPN значно ускладнює відстеження користувача, приховуючи IP-адресу і шифруючи трафік. Але це не робить вас повністю невидимим. Пошукові системи на кшталт Google продовжують збирати дані про поведінку, а сайти використовують cookie-файли і трекери.

Головна перевага - захист від стеження з боку інтернет-провайдера (ISP), але і він може бачити обсяг переданого трафіку і факт використання VPN.

Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забутиVPN не забезпечує 100% анонімність (фото: Proton VPN)

VPN обходять усі геообмеження

VPN дійсно допомагає обійти блокування й отримати доступ до контенту інших країн. Але з кожним роком сервіси стають дедалі кращими у виявленні VPN-підключень і блокуванні таких IP-адрес.

Крім того, визначити місце розташування користувача можуть і іншими способами: через DNS, GPS, WebRTC або DPI-аналітику. Лише деякі VPN здатні успішно обходити ці обмеження.

Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забутиНе всі VPN здатні успішно обходити ці обмеження (фото: Proton)

VPN сильно уповільнюють інтернет

VPN може злегка знизити швидкість підключення через шифрування і маршрутизацію трафіку через віддалений сервер. Але це не завжди критично. Залежить від якості сервісу, віддаленості сервера, використовуваного протоколу і ступеня шифрування. При використанні якісного VPN-провайдера зниження швидкості буде мінімальним або зовсім непомітним.

Захист чи ілюзія? 8 поширених міфів про VPN, які час забутиЯкщо ви використовуєте хороший VPN, то з'єднання буде стабільним (фото: Zenarmor)

Усі VPN однакові

Безкоштовні VPN часто поступаються платним за функціональністю, швидкістю, кількістю серверів і протоколами шифрування. У них можуть бути відсутні важливі функції, а також існувати ризики передачі даних третім особам.

За даними дослідження CSIRO за 2016 рік, 6 із 10 безкоштовних VPN містили шкідливий код. Тому важливо уважно вивчити умови, прозорість політики та наявність сертифікованого шифрування (наприклад, AES-256), перш ніж довіряти такому сервісу.

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