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Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забыть

Суббота 14 июня 2025 12:30
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Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забыть Мифы о VPN, которые вводят в заблуждение (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Вокруг VPN-сервисов до сих пор существует множество заблуждений. Одни считают, что их использование противозаконно, другие - что это универсальное средство от вирусов и слежки.

РБК-Украина со ссылкой на сайт Android Police рассказывает, какие мифы о VPN до сих пор вводят пользователей в заблуждение.

Использовать VPN - незаконно

Считается, что VPN используется только для обхода блокировок и нарушения закона. Но на практике сервисы запрещены лишь в отдельных странах - таких как Северная Корея, Беларусь и Ирак. В большинстве государств использование VPN абсолютно легально.

Некоторые страны, как, например, Китай, ограничивают доступ к VPN, особенно если речь идет о попытках обойти государственную цензуру. Чтобы проверить легальность VPN в своем регионе, достаточно обратиться к открытым источникам или официальным рекомендациям.

Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забытьVPN-сервисы запрещены лишь в отдельных странах (фото: Amazon)

VPN работают только на компьютерах

Многие до сих пор считают, что VPN - это исключительно для ПК. На самом деле сервисы работают на любых устройствах с интернет-доступом: смартфонах, смарт-ТВ, игровых консолях. Более того, с помощью специализированного маршрутизатора можно подключить к VPN сразу всю домашнюю сеть.

Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забытьVPN работают на разных устройствах (фото: Unsplash)

VPN защищает от вирусов и вредоносных программ

VPN не заменяет антивирус. Его главная задача - шифрование трафика и маскировка IP-адреса. Сканировать и блокировать вредоносное ПО VPN не может. Некоторые сервисы, например Surfshark, предлагают антивирус в комплекте, но чаще всего о защите нужно заботиться отдельно.

Политика Zero-logs означает полный отказ от сбора данных

Многие VPN заявляют о "нулевом логировании", однако это не означает абсолютную анонимность. Некоторые данные все же собираются: время подключения, информация о сбоях, детали оплаты. Но в сравнении с другими сервисами, политика zero-logs действительно предлагает более высокую степень конфиденциальности.

VPN обеспечивает 100% анонимность

VPN значительно усложняет отслеживание пользователя, скрывая IP-адрес и шифруя трафик. Но это не делает вас полностью невидимым. Поисковые системы вроде Google продолжают собирать данные о поведении, а сайты используют cookie-файлы и трекеры.

Главное преимущество - защита от слежки со стороны интернет-провайдера (ISP), но и он может видеть объем передаваемого трафика и факт использования VPN.

Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забытьVPN не обеспечивает 100% анонимность (фото: Proton VPN)

VPN обходят все геоограничения

VPN действительно помогает обойти блокировки и получить доступ к контенту других стран. Но с каждым годом сервисы становятся все лучше в выявлении VPN-подключений и блокировке таких IP-адресов.

Кроме того, определить местоположение пользователя могут и другими способами: через DNS, GPS, WebRTC или DPI-аналитику. Лишь немногие VPN способны успешно обходить эти ограничения.

Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забытьНе все VPN способны успешно обходить эти ограничения (фото: Proton)

VPN сильно замедляют интернет

VPN может слегка снизить скорость подключения из-за шифрования и маршрутизации трафика через удаленный сервер. Но это не всегда критично. Зависит от качества сервиса, удаленности сервера, используемого протокола и степени шифрования. При использовании качественного VPN-провайдера снижение скорости будет минимальным или вовсе незаметным.

Защита или иллюзия? 8 распространенных мифов о VPN, которые пора забытьЕсли вы используете хороший VPN, то соединение будет стабильным (фото: Zenarmor)

Все VPN одинаковые

Бесплатные VPN часто уступают платным по функциональности, скорости, количеству серверов и протоколам шифрования. У них могут отсутствовать важные функции, а также существовать риски передачи данных третьим лицам.

По данным исследования CSIRO за 2016 год, 6 из 10 бесплатных VPN содержали вредоносный код. Поэтому важно внимательно изучить условия, прозрачность политики и наличие сертифицированного шифрования (например, AES-256), прежде чем доверять такому сервису.

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