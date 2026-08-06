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Захист Apple дав збій: iPhone може зливати вашу IP-адресу

11:16 06.08.2026 Чт
2 хв
Виявилося, вся справа у браузерах
aimg Ольга Завада
Safari та приватні браузери викривають IP (фото: Pexels)

Одна з головних функцій Apple для захисту приватності виявилася не такою надійною, як вважалося. За певних умов iCloud Private Relay може розкривати мережеві дані користувача.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на розбір дослідника з кібербезпеки Mysk.

Головна проблема полягає у WebKit - це внутрішній "двигун", на якому працюють Safari та всі інші браузери для iPhone.

За правилами Apple будь-який браузер в App Store змушений використовувати саме WebKit для інтернет-серфінгу.

Коли ваш iPhone "зливає" дані?

Експерти з кібербезпеки Томмі Миск та Талал Хадж Бакрі розклали проблему на такі складові:

Попереднє підвантаження адрес (DNS prefetching)

Щоб сайти відкривалися швидше, браузер може заздалегідь шукати адреси посилань на сторінці.

Цей пошук iPhone здійснює через звичайного інтернет-провайдера, а не через захищений сервіс. Сторінка може цим скористатися та зафіксувати, з якої саме мережі відбувся захід.

Вхід без паролів (Passkeys / WebAuthn)

Під час використання ключів доступу замість паролів сайти перевіряють їхню справжність.

Перевірку виконує сама операційна система iOS, а не браузер. Вона працює без урахування режиму приватності і з'єднується із сервером напряму, демонструючи реальну IP-адресу.

Новий формат швидкого зв'язку (WebTransport)

Це сучасна технологія для прискореної передачі даних між сайтом і смартфоном. Вона запускається напряму з пристрою та ігнорує будь-які налаштування захисту або проксі.

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Хто у небезпеці, а кому нічого не загрожує?

Під загрозою усі користувачі iCloud Private Relay, а також ті, хто використовує спеціальні анонімні або Tor-браузери на iPhone та Mac.

У безпеці користувачі звичайних VPN-сервісів. На відміну від захисту Apple, VPN працює на рівні всієї системи й "упаковує" в зашифроване тунельне укриття увесь трафік пристрою без винятків.

Як захиститися та перевірити свій пристрій?

Дослідники вже передали всі дані компанії Apple, щоб розробники виправили ці дірки у наступних оновленнях iOS.

Тим часом автори анонімного браузера Psylo вже випустили оновлення, де примусово вимкнули небезпечні функції.

Також фахівці створили сайт, де кожен охочий може в один клік перевірити, чи не зливає його iPhone реальну адресу: leaks.psylo.app.

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