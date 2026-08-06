Захист Apple дав збій: iPhone може зливати вашу IP-адресу

Одна з головних функцій Apple для захисту приватності виявилася не такою надійною, як вважалося. За певних умов iCloud Private Relay може розкривати мережеві дані користувача.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на розбір дослідника з кібербезпеки Mysk.
Головна проблема полягає у WebKit - це внутрішній "двигун", на якому працюють Safari та всі інші браузери для iPhone.
За правилами Apple будь-який браузер в App Store змушений використовувати саме WebKit для інтернет-серфінгу.
Експерти з кібербезпеки Томмі Миск та Талал Хадж Бакрі розклали проблему на такі складові:
Попереднє підвантаження адрес (DNS prefetching)
Щоб сайти відкривалися швидше, браузер може заздалегідь шукати адреси посилань на сторінці.
Цей пошук iPhone здійснює через звичайного інтернет-провайдера, а не через захищений сервіс. Сторінка може цим скористатися та зафіксувати, з якої саме мережі відбувся захід.
Вхід без паролів (Passkeys / WebAuthn)
Під час використання ключів доступу замість паролів сайти перевіряють їхню справжність.
Перевірку виконує сама операційна система iOS, а не браузер. Вона працює без урахування режиму приватності і з'єднується із сервером напряму, демонструючи реальну IP-адресу.
Новий формат швидкого зв'язку (WebTransport)
Це сучасна технологія для прискореної передачі даних між сайтом і смартфоном. Вона запускається напряму з пристрою та ігнорує будь-які налаштування захисту або проксі.
Під загрозою усі користувачі iCloud Private Relay, а також ті, хто використовує спеціальні анонімні або Tor-браузери на iPhone та Mac.
У безпеці користувачі звичайних VPN-сервісів. На відміну від захисту Apple, VPN працює на рівні всієї системи й "упаковує" в зашифроване тунельне укриття увесь трафік пристрою без винятків.
Дослідники вже передали всі дані компанії Apple, щоб розробники виправили ці дірки у наступних оновленнях iOS.
Тим часом автори анонімного браузера Psylo вже випустили оновлення, де примусово вимкнули небезпечні функції.
Також фахівці створили сайт, де кожен охочий може в один клік перевірити, чи не зливає його iPhone реальну адресу: leaks.psylo.app.