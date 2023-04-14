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Захисники завершили навчання на САУ Caesar у Данії: коли їх передадуть Україні

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Данія, П'ятниця 14 квітня 2023 18:17
Захисники завершили навчання на САУ Caesar у Данії: коли їх передадуть Україні Фото: захисники завершили навчання на САУ Caesar у Данії (facebook.com/UALandForces)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планують відправити в Україну протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Зазначимо, що уряд Данії в січні за підтримки парламенту вирішив передати Україні всі 19 САУ Caesar, які замовив у Франції. Окрім передачі техніки, Данія пообіцяла провести підготовку українських військових.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сьогодні відвідав останню групу українців, які проходили навчання.

"Наразі навчання й тренування завершені, і українці готові до використання системи", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що загалом Данія надала Україні військову підтримку на 830 млн євро.

Додамо, що раніше Поульсен повідомляв, що Данія відправить Україні САУ Caesar наступного місяця.

Окрім того, Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди для установок CAESAR.

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