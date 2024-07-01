Захисники України просять допомогти зі збором на пікапи для військових: як долучитись

Захисники України з роти Протитанкових керованих ракет (рПТКР) Національної гвардії збирають кошти на два пікапи.
РБК-Україна розповідає, що відомо про збір та як до нього можна долучитися.
Підрозділ рПТКР НГУ збирає кошти на два пікапи та потребує допомоги кожного небайдужого.
Нині він виконує бойові завдання у напрямку Часового Яру. Раніше - брав участь у харківському контрнаступі.
"Будемо дуже вдячні, якщо ви долучитеся до збору на ці пікапи. Дуже вам дякуємо. Слава Україні!" - наголосили бійці.
Долучитися до збору можна за такими реквізитами:
Відпрацювання роботи з ПТРК (фото: рПТКР НГУ)
Зазначимо, що протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) - сукупність функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, які забезпечують виконання завдань з ураження броньованих цілей ворога протитанковими керованими ракетами.
Сучасний ПТРК складається з пускової установки, однієї або кількох ракет, апаратури для перевірки та обслуговування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кожен може допомогти долати ворога, не відриваючись від буденних справ.
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