Захисники України просять допомогти зі збором на пікапи для військових: як долучитись

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кожен може допомогти долати ворога, не відриваючись від буденних справ.

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