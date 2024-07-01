Захисники України просять допомогти зі збором на пікапи для військових: як долучитись

Військовослужбовці рПТКР на відпрацюванні роботи з ПТРК (фото: рПТКР НГУ)

Захисники України з роти Протитанкових керованих ракет (рПТКР) Національної гвардії збирають кошти на два пікапи.

РБК-Україна розповідає, що відомо про збір та як до нього можна долучитися.

Основне про збір та реквізити Підрозділ рПТКР НГУ збирає кошти на два пікапи та потребує допомоги кожного небайдужого. Нині він виконує бойові завдання у напрямку Часового Яру. Раніше - брав участь у харківському контрнаступі. "Будемо дуже вдячні, якщо ви долучитеся до збору на ці пікапи. Дуже вам дякуємо. Слава Україні!" - наголосили бійці. Долучитися до збору можна за такими реквізитами: PayPal: elisey32@gmail.com

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банківська картка: 5375 4112 1978 1981 Відпрацювання роботи з ПТРК (фото: рПТКР НГУ) Зазначимо, що протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) - сукупність функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, які забезпечують виконання завдань з ураження броньованих цілей ворога протитанковими керованими ракетами. Сучасний ПТРК складається з пускової установки, однієї або кількох ракет, апаратури для перевірки та обслуговування.