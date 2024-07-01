Защитники Украины просят помочь со сбором на пикапы для военных: как приобщиться
Защитники Украины из роты Противотанковых управляемых ракет (рПТУР) Национальной гвардии собирают средства на два пикапа.
РБК-Украина рассказывает, что известно о сборе и как к нему можно приобщиться.
Основное о сборе и реквизитах
Подразделение рПТУР НГУ собирает средства на два пикапа и нуждается в помощи каждого неравнодушного.
Сейчас оно выполняет боевые задания в направлении Часового Яра. Раньше - участвовало в харьковском контрнаступлении.
"Будем очень благодарны, если вы присоединитесь к сбору на эти пикапы. Очень вас благодарим. Слава Украине!" - подчеркнули бойцы.
Присоединиться к сбору можно по следующим реквизитам:
- PayPal: elisey32@gmail.com
- конверт в "Приват24" или номер карты: 5168 7521 0676 0294
- банка в Мonobank
- банковская карта: 5375 4112 1978 1981
Отработка работы с ПТРК (фото: рПТУР НГУ)
Отметим, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) - совокупность функционально связанных боевых и технических средств, обеспечивающих выполнение задач по поражению бронированных целей врага противотанковыми управляемыми ракетами.
Современный ПТРК состоит из пусковой установки, одной или нескольких ракет, аппаратуры для проверки и обслуживания.
Напомним, ранее мы рассказывали, как каждый может помочь преодолевать врага, не отрываясь от будничных дел.
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