Защитники Украины просят помочь со сбором на пикапы для военных: как приобщиться

Военнослужащие рПТУР на отработке работы с ПТРК (фото: рПТУР НГУ)

Защитники Украины из роты Противотанковых управляемых ракет (рПТУР) Национальной гвардии собирают средства на два пикапа.

РБК-Украина рассказывает, что известно о сборе и как к нему можно приобщиться.

Основное о сборе и реквизитах Подразделение рПТУР НГУ собирает средства на два пикапа и нуждается в помощи каждого неравнодушного. Сейчас оно выполняет боевые задания в направлении Часового Яра. Раньше - участвовало в харьковском контрнаступлении. "Будем очень благодарны, если вы присоединитесь к сбору на эти пикапы. Очень вас благодарим. Слава Украине!" - подчеркнули бойцы. Присоединиться к сбору можно по следующим реквизитам: PayPal: elisey32@gmail.com

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банка в Мonobank

банковская карта: 5375 4112 1978 1981 Отработка работы с ПТРК (фото: рПТУР НГУ) Отметим, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) - совокупность функционально связанных боевых и технических средств, обеспечивающих выполнение задач по поражению бронированных целей врага противотанковыми управляемыми ракетами. Современный ПТРК состоит из пусковой установки, одной или нескольких ракет, аппаратуры для проверки и обслуживания.