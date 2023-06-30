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Захисники тиснуть на ворога, бої точаться біля Бахмута та на півдні, - Генштаб

Фото: ЗСУ тиснуть на ворога біля Бахмута та на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступальні операції на декількох напрямках. ЗСУ мають успіхи на півдні та поблизу Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Захисники мають частковий успіх.

"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зазнає значних втрат в озброєнні, особовому складі та техніці", - сказав Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

Також продовжуються запеклі бої на Бахмутському напрямку. Поблизу населених пунктів Привілля - Залізнянське (північніше Бахмута) наші воїни мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. На цьому напрямку тривають важкі бої", - зазначив речник.

скриншот deepstatemap.live

За словами представника Генштабу, російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Сили оборони стримують наступ.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують наступальні дії на сході та півдні нашої країни. ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де досить тривалий час лінія фронту не змінювалася.

Також українські сили атакують на Бахмутському напрямку. ЗСУ мають успіхи на флангах, хоч у сам Бахмут поки не заходили.

Вчора у Генштабі ЗСУ повідомили, що наші воїни під Бахмутом перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

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