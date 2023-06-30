Защитники давят на врага, бои идут возле Бахмута и на юге, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Защитники имеют частичный успех.

"На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Враг несет значительные потери в вооружении, личном составе и технике", - сказал Ковалев.

скриншот deepstatemap.live

Также продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении. Вблизи населенных пунктов Приволье - Железнянское (севернее Бахмута) наши воины имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"На флангах города Бахмут наши войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает сопротивление и несет большие потери. На этом направлении продолжаются тяжелые бои", - отметил спикер.

скриншот deepstatemap.live

По словам представителя Генштаба, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Силы обороны сдерживают наступление.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают наступательные действия на востоке и юге нашей страны. ВСУ имеют успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где довольно длительное время линия фронта не менялась.

Также украинские силы атакуют на Бахмутском направлении. ВСУ имеют успехи на флангах, хотя в сам Бахмут пока не заходили.

Вчера в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины под Бахмутом перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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