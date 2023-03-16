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Защитники рассказали, как "охотятся" на российскую авиацию в Бахмуте (видео)

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Бахмут, Четверг 16 марта 2023 11:12
Защитники рассказали, как "охотятся" на российскую авиацию в Бахмуте (видео) Фото: в ВСУ рассказали, как сбивают авиацию РФ в Бахмуте (facebook com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные, несмотря на ожесточенные наземные бои, сбивают в Бахмуте российскую авиацию. Защитники рассказали, как готовятся к "охоте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказали, что сбивают российские самолеты и вертолеты в Бахмуте с ПЗРК. По их словам, сейчас вражеская авиация часто залетает в город, чтобы атаковать стратегические здания или объекты.

Также бойцы объясняют, что оккупанты пытаются залетать в солнечную погоду, чтобы украинским защитникам было труднее сбить самолеты. Воины добавляют, что нужно выбирать правильные позиции, поскольку авиацию можно обнаружить визуально, поскольку звук доходит позже.

Кроме того, воины показали работу ПЗРК "Игла", которой недавно уничтожили российский самолет.

Напомним, 15 марта украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-25 в Бахмуте Донецкой области.

Позже командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеский самолет сбил боец 93 бригады "Холодный Яр" с позывным "Алан".

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