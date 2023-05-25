UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захисники просуваються на північному та південному флангах Бахмуту, - Нацгвардія

Фото: Сили оборони просуваються на флангах Бахмуту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники мають успіхи на північному та південному флангах Бахмуту. Також активні бої тривають на Лиманському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Нацгвардії полковник Миколи Уршаловича під час брифінгу.

За його словами, нацгвардійці на Бахмутському напрямку продовжують вести повітряну та радіоелектронну розвідки, щоб виявляти районів скупчення живої сили та техніки противника. Також захисники знищують радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Таким чином нацгвардійці допомагають іншим підрозділам Сил оборони, які продовжують просуватися на північному та південному флангах Бахмуту.

Також полковник зазначив, що нацгвардійці на Лиманському напрямку утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку бійці Нацгвардії проводили штурми позицій росіян на підступах до східної околиці Білогорівки.

Ситуація у Бахмуті

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку наші військові продовжують тиснути противника на флангах, щоб взяти місто у тактичне оточення. Натомість російські війська намагаються відновити утрачені позиції і почали активно застосовувати артилерію.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що виводить свої війська з Бахмута. За словами Маляр, регулярна армія РФ замінила "вагнерівців" на околицях Бахмута, проте у самому місті залишаються бойовики.

Чи дійсно "вагнерівці" вийдуть з Бахмуту та що означають заяви Пригожина - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниНацгвардіяБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти України