Захисники півночі України провели масштабні навчання. Наєв пояснив мету тренувань

Військові разом з командуванням та інструкторами провели комплексні заняття з тактичної та психологічної підготовки бійців.

Навчання відбулися для відпрацювання у військовослужбовців навичок виконання штурмових дій у складі підрозділу в умовах, максимально наближених до бойових дій. Захисники перевірили стійкість до різних ефектів бою, зокрема вибухів, спалахів, будь-яких шумів, криків тощо.

"Смуга перешкод, яку долають військовослужбовці, максимально насичена різними елементами, що вимагають від воїнів фізичної витривалості, тактичної та психологічної підготовки. Складно в навчанні - легше буде в бою. Звичайно, ми не відтворимо всього того, що відбувається на полі бою, але максимально наблизимо й підготуємо наших військовослужбовців", - зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що це не нова смуга перешкод, її вже використовували для навчання десантників та інших підрозділів ЗСУ. Наєв зазначив, що такі тренування необхідні не лише для бійців, але й командирів, аби вони могли швидко приймати рішення в умовах бою.

"Поки обстановка дозволяє, у Північній операційній зоні тривають заходи з підготовки військ. Також готуються командири, штаби. Крім цього, ми продовжуємо мінувати державний кордон України, створювати нові оборонні рубежі й позиції. Усе це необхідно для того, щоб зміцнити нашу оборону", - підкреслив Наєв.