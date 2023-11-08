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Українські воїни на півдні влаштували окупантам пекло: знищено 25 одиниць бойової техніки

Укрїна , Середа 08 листопада 2023 15:15
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Українські воїни на півдні влаштували окупантам пекло: знищено 25 одиниць бойової техніки Фото: українські воїни на півдні "відмінусували" 25 одиниць техніки окупантів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Силам оборони півдня України за минулу добу вдалось знищити 25 одиниць російської техніки різного призначення. Крім того, захисники ліквідували майже три десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Телеграм.

Відомо, що в ході виконання бойових завдань, російські війська втратили:
29 окупантів:

  • 1 танк
  • 1 реактивна система залпового вогню “Град”
  • 5 гармат
  • 1 самохідна артилерійська установка “Акація”
  • 2 станції радіоелектронної боротьби - “Поле-21” та “Леєр-2”
  • 10 одиниць автобронетехніки
  • 2 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, та “Орлан-30”
  • 1 пускова установка БпЛА “ZALA”
  • 2 FPV-дрони
  • 1 комплекс відеоспостереження “Муром-М"

Крім того, Сили оборони півдня повідомляють про знищення польового пункту боєпостачання та спостережного пункту.

Ситуація на фронті: коротко

Зазначимо, що порівняно з вчора, 7 листопада, кількість атак і бойових зіткнень на лінії фронту зменшилася практично вдвічі. Крім того, трохи звузилася географія штурмів. Якщо вчора окупанти штурмували позиції та в районі Красногорівки та Мар'їнки, то сьогодні - лише у районі Мар'їнки.

Щодо підсумків тижня, то в Генштабі 6 листопада повідомляли, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ одразу за декількома напрямками. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.

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