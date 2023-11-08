Українські воїни на півдні влаштували окупантам пекло: знищено 25 одиниць бойової техніки

Силам оборони півдня України за минулу добу вдалось знищити 25 одиниць російської техніки різного призначення. Крім того, захисники ліквідували майже три десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Телеграм.

Крім того, Сили оборони півдня повідомляють про знищення польового пункту боєпостачання та спостережного пункту.

Ситуація на фронті: коротко

Зазначимо, що порівняно з вчора, 7 листопада, кількість атак і бойових зіткнень на лінії фронту зменшилася практично вдвічі. Крім того, трохи звузилася географія штурмів. Якщо вчора окупанти штурмували позиції та в районі Красногорівки та Мар'їнки, то сьогодні - лише у районі Мар'їнки.

Щодо підсумків тижня, то в Генштабі 6 листопада повідомляли, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ одразу за декількома напрямками. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.

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