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Украинские воины на юге устроили оккупантам ад: уничтожено 25 единиц боевой техники

Украина, Среда 08 ноября 2023 15:15
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Украинские воины на юге устроили оккупантам ад: уничтожено 25 единиц боевой техники Фото: украинские воины на юге "отминусовали" 25 единиц техники окупантов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Силам обороны юга Украины за прошедшие сутки удалось уничтожить 25 единиц российской техники разного назначения. Кроме того, защитники ликвидировали около трех десятков оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинские Силы обороны юга Украины в Телеграм.

Известно, что в ходе выполнения боевых задач российские войска потеряли:
29 оккупантов:

  • 1 танк
  • 1 реактивная система залпового огня "Град"
  • 5 пушек
  • 1 самоходная артиллерийская установка "Акация"
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы - "Поле-21" и "Леер-2"
  • 10 единиц автобронетехники
  • 2 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и "Орлан-30"
  • 1 пусковая установка БпЛА "ZALA"
  • 2 FPV-дроны
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М"

Кроме того, Силы обороны юга сообщают об уничтожении полевого пункта боеснабжения и наблюдательного пункта.

Ситуация на фронте: коротко

Отметим, что по сравнению со вчерашним днем, 7 ноября, количество атак и боевых столкновений на линии фронта уменьшилось практически вдвое. Кроме того, немного сузилась география штурмов. Если вчера оккупанты штурмовали позиции и в районе Красногоровки и Марьинки, то сегодня - только в районе Марьинки.

Что касается итогов недели, то в Генштабе 6 ноября сообщали, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям. За неделю произошло более 400 боевых столкновений.

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