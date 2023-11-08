Украинские воины на юге устроили оккупантам ад: уничтожено 25 единиц боевой техники

Силам обороны юга Украины за прошедшие сутки удалось уничтожить 25 единиц российской техники разного назначения. Кроме того, защитники ликвидировали около трех десятков оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинские Силы обороны юга Украины в Телеграм.

Кроме того, Силы обороны юга сообщают об уничтожении полевого пункта боеснабжения и наблюдательного пункта.

Ситуация на фронте: коротко

Отметим, что по сравнению со вчерашним днем, 7 ноября, количество атак и боевых столкновений на линии фронта уменьшилось практически вдвое. Кроме того, немного сузилась география штурмов. Если вчера оккупанты штурмовали позиции и в районе Красногоровки и Марьинки, то сегодня - только в районе Марьинки.

Что касается итогов недели, то в Генштабе 6 ноября сообщали, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям. За неделю произошло более 400 боевых столкновений.

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