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Захисники Києва розпочали навчання з оборони столиці

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Київ, Вівторок 21 лютого 2023 11:44
Захисники Києва розпочали навчання з оборони столиці Фото: військові проведуть навчання з оборони столиці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони з 21 лютого протягом кількох днів будуть проводити навчання для захисту Києва. Бійці відпрацюють методи захисту цивільного населення в умовах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що військові відпрацюють сценарій, коли ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку.

"Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання з захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - додав Попко.

У КМВА наголосили, що це планові навчання Сил оборони Києва, загроза з півночі - мінімальна.

"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив, як проходять навчання з оборони зони відчуження Чорнобильської АЕС.

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