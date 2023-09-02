Захисники за добу знищили 7 човнів російських ДРГ на півдні України

"Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах. За минулу добу мінус 7 таких човнів у окупанта. Тобто кожного разу, коли група противника виїжджає на завдання, вона більше не повертається", - сказала Гуменюк.

Також речниця наголосила, що українські бійці відсувають противника у Херсонській області. Мова йде про лівий берег, звідки окупанти намагаються обстрілювати звільнене правобережжя.

"Спроби ворога підійти ближче, щоб бити по правобережжю, фактично припинилися. Тому що, намагаючись туди посунутися, вони наражають себе на небезпеку. Підриваючись на мінах, які самі заклали, або наражаючись на нашу контрбатарейну боротьбу", - додала вона.

Успіхи ЗСУ на півдні

Нагадаємо, не так давно Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ. Але заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що певна робота на лівому березі проводилася.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели операцію на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк закликала не розголошувати деталі роботи українських захисників, оскільки порушення інформаційної тиші допомагає ворогу.

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