Захисники Авдіївки отримали два дрони за сприяння Favbet Foundation

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Всього за сприяння фонду ЗСУ отримали 100 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Дрони передані до спецпідрозділу, який тримає оборону в районі Авдіївки. DJI Mavic допоможуть захисникам України у веденні аеророзвідки та коригуванні артилерійського вогню.

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