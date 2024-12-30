Захисник Маріуполя Олександр Дідур вирушить до США, щоб боротися за полонених побратимів
Проєкт "Серце Азовсталі" спільно з 1+1 media, каналом 1+1 Україна та ветеранською організацією Dog Tag оголосив переможця адвокаційного проєкту "Смак Свободи". Ним став морський піхотинець Олександр Дідур, який провів 15 місяців у полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення проєкту "Серце Азовсталі".
Ветерани, які стали учасниками адвокаційного проєкту “Смак Свободи” представляють різні куточки України - від Херсонської та Миколаївської областей до Донецької, Тернопільської та Київської. Вони воювали на різних напрямках, багато хто брав участь в обороні Маріуполя.
За словами організаторів, серед поданих робіт переважають солодкі десерти, які є невід’ємною частиною повсякденного життя українців: бісквіти, вергуни, маковики, еклери, оладки, шоколадні кекси. Проте рецепти, які вийшли у фінал - це не просто страви, а справжні символи боротьби надії та зв'язку з рідним домом і є автентичними зразками української кухні, що зберігають багатовікову спадщину.
Переможця проєкту обирало спеціальне журі - гастродослідниця Олена Брайченко, шеф-кухар Євген Клопотенко та телеведуча каналу 1+1 Україна Валентина Хамайко.
Олександр здивував журі своїм "Козацьким медовиком" - автентичним рецептом, що передається у його родині з покоління в покоління. За словами ветерана, цей десерт є символом єдності, сили та традицій.
"Готувати цей медовик мене навчили бабуся і мама. Для мене це не просто десерт, а частина нашої історії, нашої боротьби та віри в перемогу. Тепер я готую його, щоб нагадати світу про наших героїв і підкреслити, що ми не забули про тих, хто залишається у полоні", - поділився Олександр.
За правилами проєкту, Олександр Дідур поїде у Вашингтон та представить там свій козацький медовик, який буде продаватися у пекарні Dog Tag та нагадуватиме усьому світові про українських полонених, яких необхідно визволити.
Нагадаємо, проєкт Ріната Ахметова Серце Азовсталі спільно з 1+1 media, каналом 1+1 Україна, ранковим проєктом Сніданок з 1+1 та американською ветеранською організацією Dog Tag оголосили адвокаційний проєкт Смак Свободи, який покликаний підвищити обізнаність про проблему звільнення українських військовополонених за кордоном.
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