Захисник Маріуполя Олександр Дідур вирушить до США, щоб боротися за полонених побратимів

Проєкт "Серце Азовсталі" спільно з 1+1 media, каналом 1+1 Україна та ветеранською організацією Dog Tag оголосив переможця адвокаційного проєкту "Смак Свободи". Ним став морський піхотинець Олександр Дідур, який провів 15 місяців у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення проєкту "Серце Азовсталі".

Ветерани, які стали учасниками адвокаційного проєкту “Смак Свободи” представляють різні куточки України - від Херсонської та Миколаївської областей до Донецької, Тернопільської та Київської. Вони воювали на різних напрямках, багато хто брав участь в обороні Маріуполя.

За словами організаторів, серед поданих робіт переважають солодкі десерти, які є невід’ємною частиною повсякденного життя українців: бісквіти, вергуни, маковики, еклери, оладки, шоколадні кекси. Проте рецепти, які вийшли у фінал - це не просто страви, а справжні символи боротьби надії та зв'язку з рідним домом і є автентичними зразками української кухні, що зберігають багатовікову спадщину.

Переможця проєкту обирало спеціальне журі - гастродослідниця Олена Брайченко, шеф-кухар Євген Клопотенко та телеведуча каналу 1+1 Україна Валентина Хамайко.

Олександр здивував журі своїм "Козацьким медовиком" - автентичним рецептом, що передається у його родині з покоління в покоління. За словами ветерана, цей десерт є символом єдності, сили та традицій.

"Готувати цей медовик мене навчили бабуся і мама. Для мене це не просто десерт, а частина нашої історії, нашої боротьби та віри в перемогу. Тепер я готую його, щоб нагадати світу про наших героїв і підкреслити, що ми не забули про тих, хто залишається у полоні", - поділився Олександр.

За правилами проєкту, Олександр Дідур поїде у Вашингтон та представить там свій козацький медовик, який буде продаватися у пекарні Dog Tag та нагадуватиме усьому світові про українських полонених, яких необхідно визволити.

Нагадаємо, проєкт Ріната Ахметова Серце Азовсталі спільно з 1+1 media, каналом 1+1 Україна, ранковим проєктом Сніданок з 1+1 та американською ветеранською організацією Dog Tag оголосили адвокаційний проєкт Смак Свободи, який покликаний підвищити обізнаність про проблему звільнення українських військовополонених за кордоном.