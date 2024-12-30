Защитник Мариуполя Александр Дидур отправится в США, чтобы бороться за пленных побратимов

Проект "Сердце Азовстали" совместно с 1+1 media, каналом 1+1 Украина и ветеранской организацией Dog Tag объявил победителя адвокационного проекта "Вкус Свободы". Им стал морской пехотинец Александр Дидур, который провел 15 месяцев в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта "Сердце Азовстали".

Ветераны, которые стали участниками адвокационного проекта "Вкус Свободы" представляют разные уголки Украины - от Херсонской и Николаевской областей до Донецкой, Тернопольской и Киевской. Они воевали на разных направлениях, многие участвовали в обороне Мариуполя.

По словам организаторов, среди представленных работ преобладают сладкие десерты, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев: бисквиты, вергуны, маковки, эклеры, оладьи, шоколадные кексы. Однако рецепты, которые вышли в финал - это не просто блюда, а настоящие символы борьбы надежды и связи с родным домом и являются аутентичными образцами украинской кухни, которые хранят многовековое наследие.

Победителя проекта выбирало специальное жюри - гастроисследовательница Елена Брайченко, шеф-повар Евгений Клопотенко и телеведущая канала 1+1 Украина Валентина Хамайко.

Александр удивил жюри своим "Казацким медовиком" - аутентичным рецептом, который передается в его семье из поколения в поколение. По словам ветерана, этот десерт является символом единства, силы и традиций.

"Готовить этот медовик меня научили бабушка и мама. Для меня это не просто десерт, а часть нашей истории, нашей борьбы и веры в победу. Теперь я готовлю его, чтобы напомнить миру о наших героях и подчеркнуть, что мы не забыли о тех, кто остается в плену", - поделился Александр.

По правилам проекта, Александр Дидур поедет в Вашингтон и представит там свой казацкий медовик, который будет продаваться в пекарне Dog Tag и будет напоминать всему миру об украинских пленных, которых необходимо освободить.

Напомним, проект Рината Ахметова Сердце Азовстали совместно с 1+1 media, каналом 1+1 Украина, утренним проектом Сніданок з 1+1 и американской ветеранской организацией Dog Tag объявили адвокационный проект Вкус Свободы, который призван повысить осведомленность о проблеме освобождения украинских военнопленных за рубежом.