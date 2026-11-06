Захисні споруди не врятують від ракет без ППО: Кличко відповів на ідею "кабінету" допомоги Києву

Енергетичний штаб Києва з весни готує Київ до проходження зими в умовах обстрілів. Проте захистити критичні об'єкти від російських ракет здатні тільки системи ППО, а не створення "кабінетів-коридорів".
Як пише РБК-Україна, про це заявив очільник столиці Віталій Кличко на щотижневому брифінгу.
За словами мера, з весни в столиці працює енергетичний штаб, який розробляє заходи для підготовки до зими з урахуванням можливих російських атак.
До роботи штабу залучили експертів, енергетиків, практиків і науковців. Вони опрацьовують сценарії розвитку ситуації та заходи реагування.
"Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Але коли прилітає одразу кілька ракет чи дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються", - сказав Віталій Кличко.
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Також мер прокоментував ідею створити "кабінет-коридор" для допомоги Києву.
"Хтось сьогодні говорить про якісь "кабінети-коридори" для допомоги Києву. Це після того, як майже пів року цинічно не затверджували План стійкості столиці! Та розповідали різні "легенди", - заявив він.
Мер зазначив, що без надійної системи ППО неможливо гарантувати стабільну роботу критичних об'єктів та безперебійне надання комунальних послуг у Києві.
"При такій інтенсивності атак ворога без захисту ключових об'єктів системами ППО - відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об'єктів під великим питанням!", - заявив мер.
Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко заявив, що однією з причин масштабних відключень електроенергії в Києві є, на його думку, недостатній захист критичної інфраструктури Київської області.
Він також повідомив про можливі порушення під час будівництва захисних споруд на електричних підстанціях області.
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував створити спеціальний консультативний або дорадчий орган при уряді - "кабінет" для Києва для координації та вирішення критичних питань із проходженням зими.
Також ми розповідали, як Київ може пройти зиму на тлі атак на енергетику та якими можуть бути сценарії.