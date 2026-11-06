Захисні споруди не врятують від ракет без ППО: Кличко відповів на ідею "кабінету" допомоги Києву

Підготовка Києва до зими

За словами мера, з весни в столиці працює енергетичний штаб, який розробляє заходи для підготовки до зими з урахуванням можливих російських атак.

До роботи штабу залучили експертів, енергетиків, практиків і науковців. Вони опрацьовують сценарії розвитку ситуації та заходи реагування.

"Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Але коли прилітає одразу кілька ракет чи дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються", - сказав Віталій Кличко.

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Також мер прокоментував ідею створити "кабінет-коридор" для допомоги Києву.

"Хтось сьогодні говорить про якісь "кабінети-коридори" для допомоги Києву. Це після того, як майже пів року цинічно не затверджували План стійкості столиці! Та розповідали різні "легенди", - заявив він.

Кличко наголосив на ролі ППО

Мер зазначив, що без надійної системи ППО неможливо гарантувати стабільну роботу критичних об'єктів та безперебійне надання комунальних послуг у Києві.

"При такій інтенсивності атак ворога без захисту ключових об'єктів системами ППО - відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об'єктів під великим питанням!", - заявив мер.

Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко заявив, що однією з причин масштабних відключень електроенергії в Києві є, на його думку, недостатній захист критичної інфраструктури Київської області.

Він також повідомив про можливі порушення під час будівництва захисних споруд на електричних підстанціях області.