Захисна плівка для авто: що з нею не так

Синтетичні плівки якось непомітно стали поширеним захистом для кузова авто. Причому непомітно – і в буквальному сенсі також. Засіб справді ефективний, але не можна сказати, щоб ідеальний. Тож чи варто витрачати кошти на оклеювання машини плівкою?

Певно, вже добрий десяток років різного роду плівки на клейовій основі використовуються для захисту кузову. Більше того, в деяких випадках ними замінюють фарбування. І хоча з певних причин плівки для кузова не отримали масового поширення, вони варті того, щоб придивитися до них уважніше.

Що таке захисні плівки

Вінілові та поліуретанові плівки, які починались як інструмент рекламістів і тюнерів, давно вже зрівнялися з лакофарбовим покриттям за стійкістю і впритул наблизились до нього з точки хору естетики. При тому вони стали практично безальтернативним засобом як захист заводського ЛФП від дрібних пошкоджень.

При тому плівки мають одну додаткову перевагу: їх можна швидко прибрати, якщо прикраса набридла або захист постраждав при грубому контакті з перешкодами.

В Україні найчастіше використовуються прозорі плівки. Вони справді непогано захищають лак і фарбу від дрібних подряпин, сколів, затертостей, хімічно активних речових. Суттєво, що навіть коли сталева деталь кузова мнеться, штатне лакофарбове покриття під плівкою часто залишається неушкодженим. Метал виправлять майстри за так званою PDR-технологією , а складної операції фарбування можна уникнути.

Види і переваги захисної плівки для авто

Цікаво, що в багатьох випадках наклеєна на кузов плівка поводиться як гарне лакофарбове покриття. Крім того, що з двох кроків буває важко відрізнити, чи є на кузові плівка, її, наприклад, можна полірувати для усунення дрібних подряпин. З якісної плівки можна також прибрати подряпини за допомогою фена. А для продовження життя плівки на неї можна наносити так званий твердий віск.

Взагалі високоякісною вважають поліуретанову плівку (завтовшки 0,19 – 0,36 мм). Більш дешевий, але не такий довговічний варіант – вінілова плівка. Вона гірше вкладається на поверхнях великої кривизни, вона гірше захищає від подряпин і швидше втрачає прозорість. Вважається, що термін її служби порядку 3 – 4 років, хоча на ділі буває і більше. Нарешті, дешеву плівку важче прибрати з машини, коли потрібно буде її замінити чи скасувати геть.

Оскільки не всім власникам по кишені (про ціни читайте нижче) захист плівкою всього кузова чи бодай окремих вразливих деталей, на ринку можна знайти комплекти захисної плівки для окремих зон. Вони виконуються для конкретних моделей машин і містять у фабричний спосіб вирізані лоскути – формою під вразливі точки кузова. Наприклад, на передню кромку капота, низ бампера, відбортовки колісних арок, заглиблення дверних ручок тощо.

Недоліки захисної плівки для кузова

Зрозуміло, що мінуси у захисної прозорої плівки теж є:

Висока ціна. Стандартний лист високоякісної поліуретанової плівки, розміром 1,0 х 0,61 м и завтовшки 0,215 мм коштує близько 55 доларів;

Плівка жовтіє. Гарантія на дорогу поліуретанову плівку 5 – 7 років, після чого вона може почати втрачати прозорість – зокрема, від ультрафіолету сонячного світла;

Зміна кольору. На відміну від заводського ЛФП плівка може з часом змінювати колір або набувати іншого забарвлення. Зокрема, на ній часом залишаються сліди від потрапляння окремих забруднень – пташиного посліду, бітуму тощо;

Міцність утримання на кузові. Плівка може відставати від кузова – наприклад, при неграмотних діях автомийника;

Висока вартість оклеювання. Операція ця потребує певної кваліфікації і тому оцінюється за високими тарифами. Наприклад, оклеїти повністю кузов плівкою з декоративним ефектом, аналогічним фарбуванню, обійдеться в 30 – 60 % від ціни фарбування у кваліфікованого маляра (в обох випадках – разом з матеріалами).

Якщо коротко

В багатьох сенсах плівка-самоклейка справді є надійним засобом захисту фарби, але ж не думайте, що це така собі броня. Фактично захисні якості найкращого типу не виходять за межі подряпин. До того ж стійкість плівок до пошкоджень та й просто до природнього старіння залежить від якості плівки, яку ви обрали. Майте це на увазі при виборі.