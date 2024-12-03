Защитная пленка для авто: что с ней не так

Синтетические пленки однажды незаметно стали распространенной защитой для кузова авто. Причем незаметно – и в буквальном смысле тоже. Средство действительно эффективно, но нельзя сказать, чтобы идеальное. Так стоит ли тратить средства на оклейку машины пленкой?

Наверное, уже добрый десяток лет разного рода пленки на клеевой основе используются для защиты кузова. Более того, в некоторых случаях ими заменяют покраску. И хотя по определенным причинам пленки для кузова не получили массового распространения, они достойны того, чтобы присмотреться к ним повнимательнее.

Что такое защитные пленки

Виниловые и полиуретановые пленки, начинавшиеся как инструмент рекламистов и тюнеров, давно уже сравнялись с лакокрасочным покрытием по стойкости и вплотную приблизились к нему с точки хора эстетики. При этом они стали практически безальтернативным средством, как защита заводского ЛФП от мелких повреждений.

При этом пленки имеют одно дополнительное преимущество: их можно быстро убрать, если украшение надоело или защита пострадала при грубом контакте с препятствиями.

В Украине чаще всего используются прозрачные пленки. Они действительно неплохо защищают лак и краску от мелких царапин, сколов, затертостей, химически активных веществ. Существенно, что даже когда стальная деталь кузова мнется, штатное лакокрасочное покрытие под пленкой часто остается невредимым. Металл исправят мастера по так называемой PDR-технологии, а сложной операции покраски можно избежать.

Виды и преимущества защитной пленки для авто

Интересно, что во многих случаях наклеенная на кузов пленка ведет себя как хорошее лакокрасочное покрытие. Кроме того, что с двух шагов бывает трудно отличить, есть ли на кузове пленка, ее, например, можно полировать для устранения мелких царапин. Из качественной пленки можно также убрать царапины с помощью фена. А для продления жизни пленки на нее можно наносить так называемый жесткий воск.

Вообще высококачественной считают полиуретановую пленку (толщиной 0,19 – 0,36 мм). Более дешевый, но не столь долговечный вариант – виниловая пленка. Она ужаснее укладывается на поверхностях большой кривизны, она ужаснее защищает от царапин и быстрее теряет прозрачность. Считается, что срок службы порядка 3 – 4 лет, хотя на деле бывает и больше. Наконец, дешевую пленку труднее убрать из машины, когда нужно ее заменить или отменить.

Поскольку не всем владельцам по карману (о ценах читайте ниже) защиту плёнкой всего кузова или хотя бы отдельных уязвимых деталей, на рынке можно найти комплекты защитной плёнки для отдельных зон. Они выполняются для конкретных моделей машин и содержат фабричным способом вырезанные лоскуты – формой под уязвимые точки кузова. К примеру, на переднюю кромку капота, низ бампера, отбортовки колесных арок, углубление дверных ручек и т.Д.

Недостатки защитной пленки для кузова

Понятно, что минусы у защитной прозрачной пленки тоже:

Высокая цена. Стандартный лист высококачественной полиуретановой пленки, размером 1,0 х 0,61 м и толщиной 0,215 мм стоит около 55 долларов;

Пленка желтеет. Гарантия на дорогостоящую полиуретановую пленку 5 – 7 лет, после чего она может начать терять прозрачность – в частности, от ультрафиолета солнечного света;

Изменение цвета. В отличие от заводского ЛФП пленка может со временем изменять цвет или приобретать другую окраску. В частности, на ней иногда остаются следы от попадания отдельных загрязнений – птичьего помета, битума и т.п.;

Прочность удержания на кузове. Пленка может отставать от кузова – например, при безграмотных действиях автомойщика;

Высокая стоимость оклейки. Эта операция требует определенной квалификации и поэтому оценивается по высоким тарифам. К примеру, оклеить полностью кузов пленкой с декоративным эффектом, аналогичным покраске, обойдется в 30 – 60 % от цены покраски у квалифицированного маляра (в обоих случаях – вместе с материалами).

Если коротко

Во многих смыслах пленка-самоклейка действительно является надежным средством защиты краски, но не думайте, что это броня. Фактически защитные качества лучшего типа не выходят за пределы царапин. К тому же стойкость пленок к повреждениям и просто к естественному старению зависит от качества пленки, которую вы выбрали. Имейте это в виду при выборе.