Захищеним категоріям українців заборонять відключати електроенергію за борги

Мінсоцполітики підготувало проект Порядку застосування спеціальних додаткових заходів захисту для категорій вразливих споживачів електричної енергії. Вимикати світло за борги взимку буде заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
До категорій вразливих споживачів належать такі побутові споживачі електричної енергії:
1) одержувачі житлових субсидій;
2) особи з інвалідністю І та ІІ групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;
3) особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;
4) багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;
5) прийомні сім’ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;
6) побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій.
До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, віднесених до категорій вразливих споживачів, належать:
1) обов’язок постачальника універсальних послуг запропонувати укладення договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності) з оплати за спожиту електричну енергію за визначеним графіком погашення заборгованості, щомісячний платіж в якому не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року, в якому укладається договір;
2) заборона ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача, пов’язане з несплатою / сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.
3) обов’язок операторів систем розподілу інформувати споживачів, на території діяльності яких заплановані перерви в електропостачанні, про планові перерви в електропостачанні в порядку, визначеному Кодексом систем розподілу;
4) обов’язок операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт / відновлення внутрішніх електричних мереж в житловому приміщенні споживача, що перебувають в аварійному стані;
5) звільнення споживачів від нарахування штрафних санкцій, неустойок (пені) через несвоєчасну сплату за спожиту електроенергію на період дії договору про реструктуризацію заборгованості;
6) звільнення споживача від обов’язку відшкодування витрат на відновлення / припинення постачання електричної енергії на об’єкт споживача;
7) першочергове надання послуг з відновлення постачання електричної енергії на об’єкт споживача в разі аварійних відключень електричної енергії;
8) надання вразливим споживачам права на першочергове обслуговування у центрах обслуговування;
9) задоволення спеціальних потреб споживачів в отриманні інформації та комунікації з постачальниками універсальних послуг (запровадження особливих форматів рахунків, здійснення особистих візитів до споживача, використання електронних сервісів, месенджерів тощо).
Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Кабінет міністрів планує перерозподіл коштів, виділених в державному бюджеті на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Рішення про додаткові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам буде ухвалено найближчим часом.