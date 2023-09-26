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Захищеним категоріям українців заборонять відключати електроенергію за борги

Фото: вимикати світло за борги буде заборонено захищеним категоріям українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики підготувало проект Порядку застосування спеціальних додаткових заходів захисту для категорій вразливих споживачів електричної енергії. Вимикати світло за борги взимку буде заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

До категорій вразливих споживачів належать такі побутові споживачі електричної енергії:

  • 1) одержувачі житлових субсидій;
  • 2) особи з інвалідністю І та ІІ групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;
  • 3) особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;
  • 4) багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;
  • 5) прийомні сім’ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;
  • 6) побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій.

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, віднесених до категорій вразливих споживачів, належать:

  • 1) обов’язок постачальника універсальних послуг запропонувати укладення договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності) з оплати за спожиту електричну енергію за визначеним графіком погашення заборгованості, щомісячний платіж в якому не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року, в якому укладається договір;
  • 2) заборона ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача, пов’язане з несплатою / сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.
  • 3) обов’язок операторів систем розподілу інформувати споживачів, на території діяльності яких заплановані перерви в електропостачанні, про планові перерви в електропостачанні в порядку, визначеному Кодексом систем розподілу;
  • 4) обов’язок операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт / відновлення внутрішніх електричних мереж в житловому приміщенні споживача, що перебувають в аварійному стані;
  • 5) звільнення споживачів від нарахування штрафних санкцій, неустойок (пені) через несвоєчасну сплату за спожиту електроенергію на період дії договору про реструктуризацію заборгованості;
  • 6) звільнення споживача від обов’язку відшкодування витрат на відновлення / припинення постачання електричної енергії на об’єкт споживача;
  • 7) першочергове надання послуг з відновлення постачання електричної енергії на об’єкт споживача в разі аварійних відключень електричної енергії;
  • 8) надання вразливим споживачам права на першочергове обслуговування у центрах обслуговування;
  • 9) задоволення спеціальних потреб споживачів в отриманні інформації та комунікації з постачальниками універсальних послуг (запровадження особливих форматів рахунків, здійснення особистих візитів до споживача, використання електронних сервісів, месенджерів тощо).

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Кабінет міністрів планує перерозподіл коштів, виділених в державному бюджеті на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Рішення про додаткові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам буде ухвалено найближчим часом.

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