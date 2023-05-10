Захищатимуть Київ та північ України. ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО

Сили оборони створять нові мобільні групи протиповітряної оборони. Вони захищатимуть небо над Києвом та на півночі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в Facebook.
Він показав збиті українськими захисниками ворожі безпілотники. Серед них були як дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед", так і безпілотники російського виробництва.
"З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам", - зазначив Наєв.
Командувач передав захисникам нову партію автівок для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.
"Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України", - додав він.
Нагадаємо, під час атаки Росії в ніч на 9 травня нацгвардієць збив з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" ракету Х-55, яка летіла на Київ.
Пізніше МВС показало відео збиття російської крилатої ракети. З'ясувалося, що її збив 20-річний боєць "Нацгвардії".
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