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Захищатимуть Київ та північ України. ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО

Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони створять нові мобільні групи протиповітряної оборони. Вони захищатимуть небо над Києвом та на півночі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в Facebook.

Він показав збиті українськими захисниками ворожі безпілотники. Серед них були як дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед", так і безпілотники російського виробництва.

"З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам", - зазначив Наєв.

Командувач передав захисникам нову партію автівок для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

"Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України", - додав він.

Нагадаємо, під час атаки Росії в ніч на 9 травня нацгвардієць збив з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" ракету Х-55, яка летіла на Київ.

Пізніше МВС показало відео збиття російської крилатої ракети. З'ясувалося, що її збив 20-річний боєць "Нацгвардії".

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