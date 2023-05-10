RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут защищать Киев и север Украины. ВСУ создают новые мобильные группы ПВО

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны создадут новые мобильные группы противовоздушной обороны. Они будут защищать небо над Киевом и севером Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

Он показал сбитые украинскими защитниками вражеские беспилотники. Среди них были как дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", так и беспилотники российского производства.

"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям", - отметил Наев.

Командующий передал защитникам новую партию автомобилей для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - добавил он.

Напомним, во время атаки России в ночь на 9 мая нацгвардеец сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" ракету Х-55, летевшую на Киев.

Позже МВД показало видео сбивание российской крылатой ракеты. Выяснилось, что ее сбил 20-летний боец "Нацгвардии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСергей НаевПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины