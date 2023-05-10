Будут защищать Киев и север Украины. ВСУ создают новые мобильные группы ПВО

Он показал сбитые украинскими защитниками вражеские беспилотники. Среди них были как дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", так и беспилотники российского производства.

"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям", - отметил Наев.

Командующий передал защитникам новую партию автомобилей для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - добавил он.