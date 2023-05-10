Будут защищать Киев и север Украины. ВСУ создают новые мобильные группы ПВО

Силы обороны создадут новые мобильные группы противовоздушной обороны. Они будут защищать небо над Киевом и севером Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.
Он показал сбитые украинскими защитниками вражеские беспилотники. Среди них были как дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", так и беспилотники российского производства.
"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям", - отметил Наев.
Командующий передал защитникам новую партию автомобилей для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - добавил он.
Напомним, во время атаки России в ночь на 9 мая нацгвардеец сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" ракету Х-55, летевшую на Киев.
Позже МВД показало видео сбивание российской крылатой ракеты. Выяснилось, что ее сбил 20-летний боец "Нацгвардии".
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