Захищаємо кузов авто власними руками: як працює твердий віск

Саме взимку автомобіль отримує найбільший удар по своїй зовнішності: сніг, крига, сіль, відсів та пісок з дороги укупі з морозом нещадно атакують лакофарбове покриття, а значить, і кузов у цілому. Один з дієвих видів захисту можна реалізувати власними силами.

Про те, як своїми руками створити захист для кузова від зимових загроз, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Про те, як впливають на довголіття і товарний вигляд автомобіля усі зимові сюрпризи, можна написати цілу книжку. Але стосовно найдорожчої частини авто – її кузова – суть проста. Волога і хімічно агресивні реагенти, потрапляючи у шви, стики, мікротріщини і сколи на фарбі, розширюють ці "проріхи" в антикорозійній обороні, і з часом стають причиною іржі.

Захисна поліроль, вона ж так званий твердий віск, при нанесенні заповнивши собою мікротріщини, відколи та подряпини, на певний час блокує воді шлях до металу кузова. Подібну послугу можна отримати у майстрів-полірувальників, проте і сама поліроль, і технологія її нанесення доступні будь-якому автомобілісту. Головне, щоб для цього було з півдня вільного часу і приміщення з температурою не нижче +5 +10 С. До речі, не плутайте захисний твердий віск (фізично він може бути пастоподібним чи рідким) з абразивними поліролями для глибокого полірування та рідким воском, який використовують на автомийках для швидкого сушіння кузова.

Що знадобиться для нанесення воску на авто

Захисні воскові поліролі недаремно часто класифікуються як любительські – вони створені з розрахунком на в тому числі і аматорське використання. Відтак, нічого суто професійного для нанесення не знадобиться:

Приміщення, в якому буде не холодніше за +5 +10 С. Точнішу цифру ви можете побачити на етикетці конкретного препарату. Бажане гарне освітлення, але зрештою підійде і ефективний налобний ліхтар;

Три-п’ять годин часу;

М’яка губка або серветка для нанесення поліролі і м'яка тканина (байка, фланель) для розтирання;

Власне віск. Обираючи його в магазині, майте на увазі, що частина подібних восків буде з абразивним ефектом – тобто разом з нанесенням захисту ви знімете частину лакофарбового покриття. В даному випадку це зайве, і не вдаючись тут в теорію полірування, скажемо тільки, що варто шукати поліроль без абразиву. Який, до речі, часто відчувається на дотик, якщо розтерти віск між пальців.

Як нанести твердий віск на кузов

Головне джерело інформації – це перш за все написи на упаковці поліролі, хоча в цілому алгоритм буває схожий:

1. Серветкою чи губкою віск наноситься на кузов, розподілення робиться тонким шаром і круговими рухами. Нанесення фрагментами, спочатку вкривається зона розміром близько 40 х 40 см. Починати краще зверху – дах, капоти, крила, двери (боковини).

2. Поліроль має протягом кількох хвилин частково підсохнути - вона стан білою, але краще не давати їй стати сухою повністю.

3. Клаптем м'якої чистої тканини треба розтирати підсушену поліроль по поверхні – аж до блиску і зникнення залишків видимих препарату. Тканина буде потроху забиватись поліроллю, проте не поспішайте повертати вашу серветку новим чистим боком. Бо вам потрібно, щоб препарат залишався не на тканині, вбираючись у неї, а на кузові.

Коротко

Певно, ще під час роботи ви помітите, що воскова поліроль буде не тільки захищати фарбу і кузов в цілому, а й покращить його зовнішній вигляд. Віск, заповнюючи всі мікронерівності і створюючи гладкий шар на поверхні авто, повертає машині блиск. Хай це буде для вас ще одним аргументом на користь воскування машини, особливо у зимовий період.

Щоправда, триматиметься красота не так щоб довго – порядку 2 – 3 місяців, в залежності від інтенсивності експлуатації авто, кількості опадів і частоти мийок. Але ніщо не заважає повторювати цю процедуру хоч щомісяця, адже на відміну від так званого глибокого полірування з абразивними пастами, нанесення суто воскових препаратів лаку і фарбі не шкодить. Між іншим, і бруд до воску чіпляється дуже неохоче.