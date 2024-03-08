ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Захищає свої інтереси". У парламенті Словаччини заявили, що "РФ не є агресором" у війні

Словаччина, П'ятниця 08 березня 2024 19:18
UA EN RU
"Захищає свої інтереси". У парламенті Словаччини заявили, що "РФ не є агресором" у війні Фото: віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а просто "захищає свої інтереси".

Про це заявив лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю RTVS.

Відповідаючи на питання, хто є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, Данко заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", - сказав віцеспікер парламенту Словаччини.

При цьому, коли Данко нагадали, що Росія порушила міжнародне право, коли почала війну проти України та захопила території іншої держави, він заявив, що міжнародне право порушують і інші країни, зокрема, Ізраїль та США.

"Ставати на бік України - це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", - додав лідер SNS.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу
Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США