"Захищає свої інтереси". У парламенті Словаччини заявили, що "РФ не є агресором" у війні

Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а просто "захищає свої інтереси".

Про це заявив лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю RTVS .

Відповідаючи на питання, хто є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, Данко заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", - сказав віцеспікер парламенту Словаччини.

При цьому, коли Данко нагадали, що Росія порушила міжнародне право, коли почала війну проти України та захопила території іншої держави, він заявив, що міжнародне право порушують і інші країни, зокрема, Ізраїль та США.

"Ставати на бік України - це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", - додав лідер SNS.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.