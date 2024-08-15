Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів підтримала прагнення добудувати блоки Хмельницької АЕС

Зустріч відбулась з директором і головним інспектором з ядерної безпеки Офісу ядерного регулювання (ONR) Британії Марком Фоєм та генеральним директором Органу з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) Петтері Тііппана.

Галущенко зазначив, що тільки завдяки атомній енергетиці нам вдалося уникнути тотального блекауту після масованих обстрілів енергооб’єктів з боку Росії цієї весни та влітку.

"Наша енергосистема витримала безпрецедентні масовані обстріли країни-терориста, і я просто не уявляю, як би ми вижили без атомної енергетики за цих умов. Тому подальший розвиток атомної галузі є стратегічно важливим", - підкреслив Герман Галущенко.

Члени WENRA погодились, що атомна енергетика є дуже ефективним засобом підвищення енергонезалежності України. Вони підтримали прагнення Уряду добудувати енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС та підсилити енергосистему додатковими атомними потужностями.

При цьому вони заявили про готовність сприяти і допомагати, спираючись на наявний досвід – насамперед США, Чехії та Словаччини, які мали практику зупинки будівництва атомних станцій та відновлення будівництва через певний період.

Також партнери домовились поглиблювати співробітництво у сфері енергетичної безпеки та пообіцяли допомогу з надання сучасного устаткування для українських АЕС та передачі новітніх технологій для атомно-промислового комплексу України.



WENRA є провідною організацією, яка розробляє єдині стандарти для ядерної та радіаційної безпеки в країнах ЄС та кандидатах на членство та налічує 19 країн-членів, 10 країн-спостерігачів та 3 асоційованих члени. Україна стала повноправним членом WENRA у 2015 році.