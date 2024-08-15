Западноевропейская ассоциация ядерных регуляторов поддержала стремление достроить блоки Хмельницкой АЭС

Встреча состоялась с директором и главным инспектором по ядерной безопасности Офиса ядерного регулирования Британии Марком Фоем и генеральным директором Органа по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тииппана.

Галущенко отметил, что только благодаря атомной энергетике нам удалось избежать тотального блекаута после массированных обстрелов энергообъектов со стороны России этой весной и летом.

"Наша энергосистема выдержала беспрецедентные массированные обстрелы страны-террориста, и я просто не представляю, как бы мы выжили без атомной энергетики в этих условиях. Поэтому дальнейшее развитие атомной отрасли является стратегически важным", - подчеркнул Герман Галущенко.

Члены WENRA согласились, что атомная энергетика является очень эффективным средством повышения энергонезависимости Украины. Они поддержали стремление правительства достроить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС и усилить энергосистему дополнительными атомными мощностями.

При этом они заявили о готовности содействовать и помогать, опираясь на имеющийся опыт – прежде всего США, Чехии и Словакии, которые имели практику остановки строительства атомных станций и возобновления строительства через определенный период.

Также партнеры договорились углублять сотрудничество в сфере энергетической безопасности и пообещали помощь в предоставлении современного оборудования для украинских АЭС и передаче новейших технологий для атомно-промышленного комплекса Украины.



WENRA является ведущей организацией, которая разрабатывает единые стандарты для ядерной и радиационной безопасности в странах ЕС и кандидатах на членство и насчитывает 19 стран-членов, 10 стран-наблюдателей и 3 ассоциированных члена. Украина стала полноправным членом WENRA в 2015 году.