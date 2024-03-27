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У західних областях України оголошено штормове попередження: скільки триватиме

Західна Україна, Середа 27 березня 2024 13:22
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У західних областях України оголошено штормове попередження: скільки триватиме Фото: 27 березня у західних областях оголосили штормове попередження (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У західних областях України у найближчу годину очікується штормовий вітер. Він протримається до кінця поточної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Штормовий вітер спостерігатиметься на території семи західних областей:

  • Чернівецька область
  • Волинська область
  • Тернопільська область
  • Рівненська область
  • Львівська область
  • Івано-Франківська область
  • частина Хмельницької області

"В найближчу годину, з утриманням до кінця доби 27 березня, у більшості західних областей пориви вітру 15-20 м/с.", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається про І рівень небезпечності - жовтий.

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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