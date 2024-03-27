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В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение: сколько будет продолжаться

Западная Украина, Среда 27 марта 2024 13:22
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В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение: сколько будет продолжаться Фото: 27 марта в западных областях объявили штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В западных областях Украины в ближайшее время ожидается штормовой ветер. Он продержится до конца текущих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Штормовой ветер будет наблюдаться на территории семи западных областей:

  • Черновицкая область
  • Волынская область
  • Тернопольская область
  • Ровенская область
  • Львовская область
  • Ивано-Франковская область
  • часть Хмельницкой области

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 27 марта, в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом отмечается I уровень опасности - желтый.

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха будет постепенно расти и будет достаточно тепло.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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