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Западные и северные области Украины накроют дожди: прогноз погоды на завтра

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Киев, Воскресенье 25 сентября 2022 14:33
Западные и северные области Украины накроют дожди: прогноз погоды на завтра Фото: Западные и северные области Украины накроют дожди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 26 сентября, в Украине будет дождливо. В частности, западные и северные области нароют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

В западных и северных областях прогнозируется дождь, а на остальной территории будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +11 +16. При этом в восточных областях температура будет колебаться от +17 до +19 градусов.

Южной части страны ночью ожидается +8 +13 градусов, а днем +20 +24.

Западные и северные области Украины накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, однако утром и днем ожидается дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +5 +10 градусов, а днем +11 +16. При этом в Киеве ночью будет +8 +10, а днем +12 +14.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в Украине.

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