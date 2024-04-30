Західні страховики заявили, що стеля цін на російську нафту не працює

Міжнародна група P&I заявила, що цінова межа не мала великого успіху з моменту її запровадження два роки тому, оскільки Росія перейшла на власний флот, а також на танкери, які перебувають поза контролем Заходу.

Заява була представлена як письмовий доказ на слуханнях у парламенті Великобританії. Група заявляє, що до її складу входять 12 компаній зі страхування морської відповідальності перед третіми особами, які покривають 87% світового океанського тоннажу.

"Обмеження цін на нафту стає все більш нездійсненним у міру того, як все більше суден та супутніх послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби Міжнародної групи, що є прямим результатом запровадження обмеження цін на нафту", - йдеться у заяві.

Цінова стеля

"Велика сімка" (G7) затвердила верхню межу цін на російську нафту для обмеження доходів Кремля для війни Україні, зберігаючи при цьому потоки російської нафти, щоб уникнути стрибка цін на енергоносії.

Обмеження дозволяє західним вантажовідправникам та страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою з грудня 2022 року за умови, що нафта продається за ціною, нижчою за 60 доларів за барель. Однак Росія обходить цінову стелю 60 доларів і продає нафту дорожче за допомогою тіньового флоту.

Очікується, що доходи Росії від продажу нафти і газу у квітні 2024 року майже подвоїться в річному вирахуванні завдяки зростанню цін і досягнуть 14 млрд доларів.