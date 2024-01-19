Західні розвідники очікують, що війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки, - CNN

Тривалість війни

За інформацією видання, американські та західні розвідники припускають, що війна Росії проти України триватиме "ще довго", незалежно від того, що відбудеться цього року в американській політиці.

"Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть ще як мінімум два роки. Це досить довго, щоб пережити перший термін Байдена (президента США Джо Байдена - ред.)", - розповіли виданню численні джерела, які знайомі з даними розвідки.

При цьому, як зазначає CNN, у приватних розмовах деякі американські та західні чиновники розповідають, що бойові дії в Україні можуть тривати ще п'ять років.

На цьому тлі американські чиновники, включно з деякими республіканцями, намагаються схвалити нове фінансування для України до президентських виборів.

Можливий контрнаступ

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, у 2024 році Україна працюватиме над зміцненням оборонної промисловості та відновленням сил перед 2025 роком.

"Саме тому постійна підтримка Заходу така важлива, оскільки цього року буде зроблено все, що визначить подальшу долю 2025 року і, можливо, наступних років", - уточнив він.

Ще один неназваний американський військовий чиновник зазначив, що нова спроба великого українського контрнаступу для того, щоб розбити росіян у Мелітополі, відбудеться "мінімум за два роки".

"Обидві сторони надто виснажені у плані військ та техніки, щоб у 2024 році чекати великих зрушень", - уточнив він.

Також чиновник додав, що українці обговорюють 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу".

Прогнози НАТО щодо термінів війни

Нагадаємо, раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане припустив, що війна Росії проти України можливо не закінчиться навіть у 2025 році.

За його словами, в Альянсі не бачать військового потенціалу для того, щоб одна зі сторін здобула перемогу тим чи іншим способом.