Западные разведчики ожидают, что война в Украине продлится еще как минимум два года, - CNN

Длительность войны

По информации издания, американские и западные разведчики предполагают, что война России против Украины будет длиться "еще долго", независимо от того, что произойдет в этом году в американской политике.

"Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия будут продолжаться еще как минимум два года. Это достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена (президента США Джо Байдена - ред.)", - рассказали изданию многочисленные источники, которые знакомы с данными разведки.

При этом, как отмечает CNN, в частных разговорах некоторые американские и западные чиновники рассказывают, что боевые действия в Украине могут длиться еще пять лет.

На этом фоне американские чиновники, включая некоторых республиканцев, стараются одобрить новое финансирование для Украины до президентских выборов.

Возможное контрнаступление

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, в 2024 году Украина будет работать над укреплением оборонной промышленности и восстановлением сил в преддверии 2025 года.

"Именно поэтому постоянная поддержка Запада так важна, поскольку в этом году будет сделано все, что определит дальнейшую судьбу 2025 года и, возможно, последующих лет", - уточнил он.

Еще один неназванный американский военный чиновник отметил, что новая попытка крупного украинского контрнаступления для того, чтобы разбить россиян в Мелитополе, состоится "минимум через два года".

"Обе стороны слишком истощены в плане войск и техники, чтобы в 2024 году ожидать больших подвижек", - уточнил он.

Также чиновник добавил, что украинцы обсуждают 2025 год как "более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления".

Прогнозы НАТО насчет сроков войны

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоане предположил, что война России против Украины возможно не закончится даже в 2025 году.

По его словам, в Альянсе не видят военного потенциала для того, чтобы одна из сторон получила победу тем или иным способом.