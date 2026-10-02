ЗМІ пишуть, що посольства розробляють плани переїзду з Києва. МЗС заперечує

Публічно західні дипломати наголошують, що залишаються в Києві. Виїзд стане пропагандистською перемогою для Москви та створить хибне враження, ніби партнери покидають Україну.

Попри офіційну позицію, у приватних розмовах дипломати підтверджують підготовку планів на випадок загострення.

Сценарії дій передбачають перенесення посольств до Львова або тимчасовий виїзд до прикордонних районів східної Польщі.

Головною причиною для таких дій можуть стати прицільні російські удари по будівлях дипломатичних місій.

"Ситуація, очевидно, швидко погіршується", - зазначив один із високопоставлених дипломатів, .

Реакція МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарях журналістам, відреагував на публікації у закордонних медіа щодо можливої релокації дипломатів.

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", - наголосив Тихий.

У дипломатичному відомстві зауважили, що існує чітко визначена процедура для подібних рішень. Якщо іноземні представництва ухвалюють рішення про переміщення чи виїзд, вони завчасно інформують про це.

Незважаючи на безпекові ризики, дипломатичні місії продовжують працювати у звичайному режимі. Станом на вечір пʼятниці жодних запитів, повідомлень чи звернень щодо евакуації від дипломатичного корпусу не надходило.