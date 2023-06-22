Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни, - Reuters

Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, однак їх керівники вважають, що це можливо лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, керівники компаній наразі оцінюють ризики та перспективи майбутнього виробництва озброєння в Україні.

"Ви просто повинні думати ширше, про стан ситуації ... і про ризик, пов'язаний з цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed MartinГрег Ульмер.

Також представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу. При цьому одна з компаній готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій. Однак наразі жоден з опитаних не висловив зацікавленості в прямому інвестуванні під час війни.

Виробництво озброєння в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar наприкінці минулого року заявила, що планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки. Baykar оголосила про плани будівництва заводу незадовго до вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Дрони широко використовувалися як Києвом, і Москвою, під час війни. Київ заявляє, що розширює свою програму безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для атаки ворожих цілей на дедалі більшій відстані.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна працює з британською оборонною компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї, від танків до артилерії. Угода ще не підписана.

Також Україна веде переговори із західними виробниками щодо збільшення виробництва озброєнь, у тому числі безпілотників, та може підписати контракти у найближчі місяці.