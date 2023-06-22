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Западные партнеры заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны, - Reuters

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Четверг 22 июня 2023 15:50
Западные партнеры заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны, - Reuters Фото: западные партнеры заинтересованы в производстве оружия в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, однако их руководители считают, что это возможно только после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, руководители компаний оценивают риски и перспективы будущего производства вооружения в Украине.

"Вы просто должны думать шире, о состоянии ситуации... и о риске, связанном с этим совместным производством", - сказал руководитель американского оборонного гиганта Lockheed Martin Грег Ульмер.

Также представители двух крупных оборонных компаний подтвердили, что слышали об украинской инициативе. При этом одна из компаний готова подписать письмо о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине по окончании боевых действий. Однако ни один из опрошенных не выразил заинтересованности в прямом инвестировании во время войны.

Производство вооружения в Украине

Турецкая оборонная компания Baykar в конце прошлого года заявила, что планирует завершить строительство завода в Украине через два года. Baykar объявила о планах строительства завода незадолго до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Дроны широко использовались как Киевом, так и Москвой, во время войны. Киев заявляет, что расширяет свою программу беспилотных летательных аппаратов как для разведки, так и для атаки враждебных целей на растущем расстоянии.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна работает с британской оборонной компанией BAE Systems над созданием украинской базы для производства и ремонта оружия, от танков до артиллерии. Соглашение еще не подписано.

Также Украина ведет переговоры с западными производителями по увеличению производства вооружений, включая беспилотников, и может подписать контракты в ближайшие месяцы.

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