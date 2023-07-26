Західні компанії побоюються подальшого захоплення Кремлем їхніх активів у Росії, - Bloomberg

Після захоплення Кремлем підприємств Danone та Carlsberg іноземні компанії, які хочуть піти з Росії, можуть зіткнутися з труднощами при пошуку покупців.

Компанії з виробництва споживчих товарів від PepsiCo та Mars до Nestlé та Reckitt Benckiser, які ринули в Росію кілька десятиліть тому, інвестуючи мільйони у будівництво заводів, найм місцевих жителів та розвиток місцевих брендів, ризикують втратити все.

Як зазначається у публікації, племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв очолив дочірню компанію виробника йогуртів Danone у Росії. Західні компанії, які все ще працюють у Росії, розуміють, що з ними може статися те саме.

"Західні активи в Росії більше не в безпеці, - каже Олександра Прокопенко, позаштатний науковий співробітник Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні. Це новий рубіж у війні. Якщо Кремль піде далі, він повернеться до 90-х: перерозподіл активів на користь більш вигідних власників ".

У квітні Путін підписав указ, який дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб із недружніх держав, зокрема США та їхніх союзників. Проте конфіскація місцевого бізнесу Danone SA та російського виробництва пива Carlsberg A/S минулого тижня стала несподіванкою для їхніх європейських власників, які планували продати свої російські підприємства місцевим компаніям.

Роздача цінних активів впливовим російським бізнесменам та політичним союзникам може зміцнити опору влади Путіна після ганебної спроби заколоту, здійсненої командиром найманців Євгеном Пригожиним у червні. "У рамках прагнення Путіна до влади він збирається розділити багато економічних активів, що перебувають у Росії, і віддати їх своїм поплічникам, щоб зміцнити свою політичну позицію", - говорить Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Уїлсона у Вашингтон.

Представники Carlsberg, Danone, Nestlé, PepsiCo, Reckitt та Unilever відмовилися коментувати цю історію. Mondelez не відповів на запит про коментарі.

Пошук виходу

Нервові транснаціональні корпорації та їхні консультанти шукають ключі до розгадки того, чому Кремль націлився на Danone і Carlsberg. Обидві є компаніями з брендами, що користуються великою популярністю в Росії та мають багаторічну історію. Danone компанія "Простоквашино" - молочний бренд № 1 в Росії. Пивоварний бізнес Carlsberg "Балтика" - ще один лідер галузі - бренд, створений після розпаду Радянського Союзу, який згодом став найкращим пивом у країні та великим гравцем у Європі. Новий президент компанії Таймураз Боллоєв, призначений російським урядом у липні, раніше керував нею понад десять років, до 2004 року. Він також входить у той самий клуб дзюдо, що й Путін.

Сильні, типово російські бренди, що належать іноземним компаніям, можуть отримати найбільший інтерес із боку союзників Путіна. Серед таких компаній PepsiCo, що купила російську компанію Wimm-Bill-Dann Dairy & Juice за 3,8 млрд доларів у 2011 році, стала найбільшою компанією з виробництва продуктів харчування та напоїв у Росії та значною мірою залежить від місцевих продуктів. За словами Набі Абдуллаєва, партнера лондонської консалтингової компанії Control Risks, якщо одержувачі заарештованих іноземних активів з добрими зв'язками мають попередній досвід роботи в галузі, це підкріпить аргументи уряду на користь їхнього призначення.

"Компанії, які повністю локалізовані, не залежать від технологій або комплектуючих з-за кордону, швидше за все, будуть передані під зовнішнє керування", - каже Абдуллаєв.

Такі компанії, як виробник презервативів Durex Reckitt Benckiser Group, швидше за все, уважно стежать за конфіскаціями, тому що, як і Carlsberg і Danone, вони ясно заявили про свій намір піти з Росії та перебувають у процесі продажу. Reckitt вперше оголосив про цей план у квітні 2022 року. Але тепер незрозуміло, чому союзники Путіна платитимуть за будь-які активи чи погоджуватимуться на будь-які умови викупу, якщо вони можуть безкоштовно отримати контроль над іноземним бізнесом.

"Підхід Кремля змінився, - каже Прокопенко. - Раніше іноземці могли піти, але їм потрібно було платити. Тепер Росія наклала край формальностям і вирішила забрати активи безкоштовно".

Як повідомляло РБК-Україна, американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували бурхливе зростання продажів на території Росії. Вони залишилися працювати в країні, незважаючи на вторгнення Володимира Путіна до України.