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Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в России, - Bloomberg

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Россия, Среда 26 июля 2023 08:34
Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в России, - Bloomberg Фото: Кремль захватывает западные активы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После захвата Кремлем предприятий Danone и Carlsberg иностранные компании, которые хотят уйти из России, могут столкнуться с трудностями при поиске покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компании по производству потребительских товаров от PepsiCo и Mars до Nestlé и Reckitt Benckiser, которые хлынули в Россию несколько десятилетий назад, инвестируя миллионы в строительство заводов, найм местных жителей и развитие местных брендов, рискуют потерять все.

Как отмечается в публикации, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев возглавил дочернюю компанию производителя йогуртов Danone в России. Западные компании, все еще работающие в России, понимают, что с ними может случиться то же самое.

"Западные активы в России больше не в безопасности, - говорит Александра Прокопенко, внештатный научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, он вернется в 90-е: перераспределение активов в пользу более выгодных владельцев".

В апреле Путин подписал указ, разрешающий государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, в том числе США и их союзников. Тем не менее, конфискация местного бизнеса Danone SA и российского производства пива Carlsberg A/S на прошлой неделе стала неожиданностью для их европейских владельцев, которые планировали продать свои российские предприятия местным компаниям.

Раздача ценных активов влиятельным российским бизнесменам и политическим союзникам может укрепить опору власти Путина после позорной попытки мятежа, предпринятой командиром наемников Евгением Пригожиным в июне. "В рамках стремления Путина к власти он собирается разделить многие экономические активы, находящиеся в России, и отдать их своим приспешникам, чтобы укрепить свою политическую позицию", - говорит Уильям Померанц, директор Института Кеннана Центра Уилсона в Вашингтон.

Представители Carlsberg, Danone, Nestlé, PepsiCo, Reckitt и Unilever отказались комментировать эту историю. Mondelez не ответил на запрос о комментариях.

Поиск выхода

Нервничающие транснациональные корпорации и их консультанты ищут ключи к разгадке того, почему Кремль нацелился на Danone и Carlsberg. Обе являются компаниями с брендами, пользующимися большой популярностью в России и имеющими многолетнюю историю. Принадлежащая Danone компания "Простоквашино" - молочный бренд № 1 в России. Пивоваренный бизнес Carlsberg "Балтика" - еще один лидер отрасли - бренд, созданный после распада Советского Союза, который впоследствии стал лучшим пивом в стране и крупным игроком в Европе. Новый президент компании Таймураз Боллоев, назначенный российским правительством в июле, ранее руководил ею более десяти лет, до 2004 года. Он также состоит в том же клубе дзюдо, что и Путин.

Сильные, типично российские бренды, принадлежащие иностранным компаниям, могут привлечь наибольший интерес со стороны союзников Путина. Среди таких компаний PepsiCo, купившая российскую компанию Wimm-Bill-Dann Dairy & Juice за 3,8 млрд долларов в 2011 году, стала крупнейшей компанией по производству продуктов питания и напитков в России и в значительной степени зависит от местных продуктов. По словам Наби Абдуллаева, партнера лондонской консалтинговой компании Control Risks, если получатели арестованных иностранных активов с хорошими связями имеют предыдущий опыт работы в отрасли, это подкрепит аргументы правительства в пользу их назначения.

"Компании, которые полностью локализованы, не зависят от технологий или комплектующих из-за рубежа, скорее всего, будут переданы под внешнее управление", - говорит Абдуллаев.

Такие компании, как производитель презервативов Durex Reckitt Benckiser Group, скорее всего, внимательно следят за конфискациями, потому что, как и Carlsberg и Danone, они ясно заявили о своем намерении уйти из России и находятся в процессе продажи. Reckitt впервые объявил об этом плане в апреле 2022 года. Но теперь неясно, почему союзники Путина будут платить за какие-либо активы или соглашаться на какие-либо условия выкупа, если они могут бесплатно получить контроль над иностранным бизнесом.

Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в России, - Bloomberg

"Подход Кремля изменился, - говорит Прокопенко. - Раньше иностранцы могли уйти, но им нужно было платить. Теперь Россия покончила с формальностями и решила забрать активы бесплатно".

Как сообщало РБК-Украина, американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. в прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение Владимира Путина в Украину.

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