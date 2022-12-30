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Західні гаубиці чи танки - в МЗС розповіли, яка зброя насамперед потрібна Україна

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 08:38
Західні гаубиці чи танки - в МЗС розповіли, яка зброя насамперед потрібна Україна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Українська армія потребує важкого озброєння, щоб протистояти Росії на фронті. Проте найбільш необхідними наразі є гаубиці, а не танки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра - бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше", - сказав він.

При цьому Кулеба зазначив, що є зброя-символ, яка зазвичай не відповідає реальним потребам на фронті. Тому під час обговорень з західними партнерами українська сторона говорить про конкретні запити бійців і командирів.

"І на кожній Ставці під головуванням президента ми саме під таким кутом на це дивимось: що потрібно тут і зараз, що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога", - додав міністр.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, уряд США обговорює можливість передачі Україні легких танків Bradley.

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