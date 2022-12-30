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Западные гаубицы или танки - в МИД рассказали, какое оружие прежде всего нужно Украине

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 08:38
Западные гаубицы или танки - в МИД рассказали, какое оружие прежде всего нужно Украине Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украинская армия нуждается в тяжелом вооружении, чтобы противостоять России на фронте. Однако наиболее необходимы сейчас гаубицы, а не танки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У армии есть свои конкретные потребности. Условно говоря, если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра - потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас гораздо критичнее" , - сказал он.

При этом Кулеба отметил, что есть оружие-символ, которое обычно не отвечает реальным потребностям на фронте. Поэтому в ходе обсуждений с западными партнерами украинская сторона говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.

"И на каждой Ставке под председательством президента мы именно под таким углом на это смотрим: что нужно здесь и сейчас, что потребуется завтра, чтобы победить врага", - добавил министр.

Напомним, по данным издания Bloomberg, правительство США обсуждает возможность передачи Украине легких танков Bradley.

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